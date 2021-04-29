Поліцію не озброюватимуть електрошокерами – Рада провалила закон

Верховна Рада не змогла прийняти навіть у першому читанні законопроєкт №4375, яким пропонувалося дозволити поліцейським застосовувати електрошокери проти людей. Відповідний документ підтримали народні депутати. Також депутати не підтримали направлення документа на доопрацювання – законопроєкт відхилено.
У якому разі хотіли дозволити застосовувати шокери
- Якщо людина скоїла адміністративне чи кримінальне правопорушення і при затриманні чинить фізичний опір поліцейському.
- При затриманні людини, яка вчинила тяжкий або особливо тяжкий злочин і намагається втекти.
- При затриманні особи, яка чинить збройний опір або намагається втекти з-під варти.
- При затриманні озброєної людини, яка погрожує зброєю чи іншими предметами, які несуть загрозу життю або здоров'ю людей, у тому числі поліцейського.
Чому поліцію хотіли озброїти шокерами
Як пояснив заступник голови МВС Антон Геращенко, зараз у поліцейських, коли на них нападає хтось з ножем або сокирою, немає іншого виходу, ніж застосовувати вогнепальну зброю, а це призводить до загибелі або важких травм нападника.
"Часто поліцейскі під час оформлення саме адміністративних правопорушень стають об'єктами нападу або стикаються з відкритим фізичним супротивом їх законним вимогам припинити порушення... Кожному поліцейскому, який пройде навчання, як законно і правильно використовувати електрошокери, самому буде запропоновано отримати удар током для того, щоб знати, що це таке, на особистому досвіді", – пояснив чиновник.
У МВС підкреслили, що кожен факт застосування електрошокерів перевірявся би як керівництвом поліції, так і прокурором, тому права громадян від незаконного використання цього спецзасобу були б захищені законом.
Читайте детальніше в матеріалі "Сьогодні" про електрошокери для поліції, і чи небезпечно їх застосовувати.
Дивіться відео, як начальник Патрульної поліції випробував електрошокер на собі: