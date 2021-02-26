Політизовано самим підсудним: Венедіктова про справу Стерненко

Рішення у справі засудженого на сім років в'язниці громадського діяча Сергія Стерненко є політизованим ним самим.

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Про це в ефірі шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"В цьому вироку, який суддя оголосив у вівторок, є два фігуранта. Якщо ми хочемо знизити емоційний накал і політизацію, давайте одного фігуранта з прізвищем "С" (Сергій Стерненко – Ред.) відставимо в сторону, і візьмемо іншого фігуранта з прізвищем "Д" (Руслан Демчук – Ред.), тому що вони йдуть за однаковими статями, в одному вироку прописані, одним суддею", – сказала вона.

За її словами, всіх хвилює справедливість, тому варто розбирати справу за прізвищем іншого фігуранта.

"Ми не можемо двом фігурантам з одним вироком сказати: одному, що він вільний, а іншому, щоб йшов у в’язницю", – зазначила Венедіктова.

Нагадаємо, прямо із залу суду Стерненко нібито подзвонив президенту Володимиру Зеленському, щоб "подякувати" за вирок, однак прессекретар глави держави Юлія Мендель спростувала таку розмову.

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