Русский
$ 27,93
34,15
  1. Новини України

Політизовано самим підсудним: Венедіктова про справу Стерненко

26 лютого, 22:45

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Варто розбирати справу за прізвищем іншого фігуранта, вважає генпрокурор

Рішення у справі засудженого на сім років в'язниці громадського діяча Сергія Стерненко є політизованим ним самим.

Реклама

Про це в ефірі шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"В цьому вироку, який суддя оголосив у вівторок, є два фігуранта. Якщо ми хочемо знизити емоційний накал і політизацію, давайте одного фігуранта з прізвищем "С" (Сергій Стерненко – Ред.) відставимо в сторону, і візьмемо іншого фігуранта з прізвищем "Д" (Руслан Демчук – Ред.), тому що вони йдуть за однаковими статями, в одному вироку прописані, одним суддею", – сказала вона.

За її словами, всіх хвилює справедливість, тому варто розбирати справу за прізвищем іншого фігуранта.

"Ми не можемо двом фігурантам з одним вироком сказати: одному, що він вільний, а іншому, щоб йшов у в’язницю", – зазначила Венедіктова.

Нагадаємо, прямо із залу суду Стерненко нібито подзвонив президенту Володимиру Зеленському, щоб "подякувати" за вирок, однак прессекретар глави держави Юлія Мендель спростувала таку розмову.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

кримінальна справа генпрокурор Ірина Венедиктова
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

В Україні зафіксовано перші
В Україні зафіксовано перші "побочки" від вакцинації: Ляшко повідомив деталіУкраїна
Валюта виросла в ціні: офіційний курс долара і євро
Валюта виросла в ціні: офіційний курс долара і євроФінанси
Нашестя підроблених гривень: яких фальшивок найбільше і як відрізнити від оригіналу
Нашестя підроблених гривень: яких фальшивок найбільше і як відрізнити від оригіналуУкраїна
Як проходить вакцинація в Україні: онлайн-брифінг Ляшка
Як проходить вакцинація в Україні: онлайн-брифінг ЛяшкаУкраїна
7 років окупації Криму: нові переселенці і посуха, що насувається
7 років окупації Криму: нові переселенці і посуха, що насуваєтьсяУкраїна
Кива заявив про обшуки в офісі
Кива заявив про обшуки в офісі "ОПЗЖ". Що відбувається насправдіУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти