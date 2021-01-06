Помиритися і пробачити: Зеленський тепло привітав українців з Різдвом (відео)

Президент нагадав, що "ми разом – велика єдина українська родина"

Президент України Володимир Зеленський привітав українців, християн східного обряду, з Різдвом Христовим.

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Відповідне відео опублікувала пресслужба глави держави.

"Дорогі громадяни! Я щиро вітаю мільони українських родин зі святом Різдва Христового – символом непереможності добра і милосердя людської душі", – сказав президент.

Зеленський закликав кожного "помиритися з тим, кого образив, і пробачити всіх, хто образив тебе", адже немає для цього кращого дня, ніж Різдво.

"Нехай радість і тепло цього свята об'єднають нашу країну, бо всі ми разом – велика єдина українська родина", – зазначив він.

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Глава держави також нагадав про "особливості" свята і закликав громадян дотримуватися карантинних обмежень.

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"Давайте пам'ятати, що важливим принципом християнства є турбота та піклування про ближніх. Тож традиційні колядки мають бути ще й безпечними. Для здоров'я вас і оточуючих", – підкреслив Зеленський.

Український лідер побажав усім веселого свята і здоров'я – "щоб відчувати аромат і смак запашної куті та всіх дванадцяти страв на столі".

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