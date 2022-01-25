Допомога Україні від США та нова хвиля COVID-19 — головні новини за ніч

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
США готують вісім тисяч військових до відправлення на допомогу Україні – Пентагон
Сполучені Штати Америки підвищили боєздатність військ усередині країни та за кордоном. Це пов'язано через можливу нову атаку Російської Федерації на Україну. При цьому у Пентагоні заявили, що США готові відправити до Європи 8,5 тис. військових, проте рішення поки що не прийнято.
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В Україні буде вдвічі більше випадків COVID-19, ніж було восени — Ляшко
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що завдяки вакцинації від коронавірусу кількість госпіталізованих із COVID-19 під час нової хвилі хвороби буде меншою. Водночас, він зазначив, що самих випадків заражень буде вдвічі більше, ніж восени минулого року
Байден поспілкувався з лідерами країн Європи про Україну: про що йшлося
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів відеоконференцію із лідерами країн-союзників у Європі. У ході розмови обговорили ситуацію безпеки у зв'язку із російською агресією проти України.
В Одесі в департаменті освіти та науки нарікають на нове меню у дитсадках
Директор департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич нарікає на дитяче харчування у закладах дошкільної освіти. Дітям не вистачає елементарних продуктів через нове меню. Буйневич не впевнена, чи їх можна виключати з раціону дітей.