Допомога Україні від США та нова хвиля COVID-19 — головні новини за ніч

США готують вісім тисяч військових до відправки на допомогу Україні, а в нашій країні буде вдвічі більше випадків COVID-19 під час нової хвилі коронавірусу

Міноборони США може перекинути армію в Європу, а в Україні очікується сплеск COVID-19/Колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

США готують вісім тисяч військових до відправлення на допомогу Україні – Пентагон

Сполучені Штати Америки підвищили боєздатність військ усередині країни та за кордоном. Це пов'язано через можливу нову атаку Російської Федерації на Україну. При цьому у Пентагоні заявили, що США готові відправити до Європи 8,5 тис. військових, проте рішення поки що не прийнято.

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США готові відправити до Європи 8,5 тис. військових/Колаж: "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні буде вдвічі більше випадків COVID-19, ніж було восени — Ляшко

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що завдяки вакцинації від коронавірусу кількість госпіталізованих із COVID-19 під час нової хвилі хвороби буде меншою. Водночас, він зазначив, що самих випадків заражень буде вдвічі більше, ніж восени минулого року

Ляшко заявив, що нову хвилю COVID-19 Україна пройде спокійніше, ніж попередні/Колаж: "Сьогодні"

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Байден поспілкувався з лідерами країн Європи про Україну: про що йшлося

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів відеоконференцію із лідерами країн-союзників у Європі. У ході розмови обговорили ситуацію безпеки у зв'язку із російською агресією проти України.

Байден та інші лідери обговорили безпекову ситуацію у зв'язку з російською агресією проти України/Колаж: "Сьогодні"

В Одесі в департаменті освіти та науки нарікають на нове меню у дитсадках

Директор департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич нарікає на дитяче харчування у закладах дошкільної освіти. Дітям не вистачає елементарних продуктів через нове меню. Буйневич не впевнена, чи їх можна виключати з раціону дітей.

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