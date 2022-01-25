Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Підсумки засідання РНБО 🔔 Загроза війни з Росією ✈ Евакуація дипломатів із Києва
СЬОГОДНІ Новини України

Допомога Україні від США та нова хвиля COVID-19 — головні новини за ніч

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
25 січня, 06:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
США готують вісім тисяч військових до відправки на допомогу Україні, а в нашій країні буде вдвічі більше випадків COVID-19 під час нової хвилі коронавірусу
Міноборони США може перекинути армію в Європу, а в Україні очікується сплеск COVID-19/Колаж: "Сьогодні"
Міноборони США може перекинути армію в Європу, а в Україні очікується сплеск COVID-19/Колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

США готують вісім тисяч військових до відправлення на допомогу Україні – Пентагон

Сполучені Штати Америки підвищили боєздатність військ усередині країни та за кордоном. Це пов'язано через можливу нову атаку Російської Федерації на Україну. При цьому у Пентагоні заявили, що США готові відправити до Європи 8,5 тис. військових, проте рішення поки що не прийнято.

Реклама

США готові відправити до Європи 8,5 тис. військових/Колаж: "Сьогодні"
США готові відправити до Європи 8,5 тис. військових/Колаж: "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні буде вдвічі більше випадків COVID-19, ніж було восени — Ляшко

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що завдяки вакцинації від коронавірусу кількість госпіталізованих із COVID-19 під час нової хвилі хвороби буде меншою. Водночас, він зазначив, що самих випадків заражень буде вдвічі більше, ніж восени минулого року

Ляшко заявив, що нову хвилю COVID-19 Україна пройде спокійніше, ніж попередні/Колаж: "Сьогодні"
Ляшко заявив, що нову хвилю COVID-19 Україна пройде спокійніше, ніж попередні/Колаж: "Сьогодні"

Реклама

Байден поспілкувався з лідерами країн Європи про Україну: про що йшлося

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів відеоконференцію із лідерами країн-союзників у Європі. У ході розмови обговорили ситуацію безпеки у зв'язку із російською агресією проти України.

Байден та інші лідери обговорили безпекову ситуацію у зв'язку з російською агресією проти України/Колаж: "Сьогодні"
Байден та інші лідери обговорили безпекову ситуацію у зв'язку з російською агресією проти України/Колаж: "Сьогодні"

В Одесі в департаменті освіти та науки нарікають на нове меню у дитсадках

Директор департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич нарікає на дитяче харчування у закладах дошкільної освіти. Дітям не вистачає елементарних продуктів через нове меню. Буйневич не впевнена, чи їх можна виключати з раціону дітей.

Реклама

У раціоні дітей не вистачає цукру, солі та вершкового масла/Колаж: "Сьогодні"
У раціоні дітей не вистачає цукру, солі та вершкового масла/Колаж: "Сьогодні"

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Витрачають "тисячу Зеленського". У столичних аптеках величезні черги (фото) Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Хімікати чи фарба? Що відомо про позелення річки Сирець у Києві Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна У Буковель йде сонячна погода! Синоптики дали прогноз Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сьогодні
24 січня. Сьоїті Йокої. 50 років тому на острові Гуам знайшли капрала, який, не повіривши в капітуляцію Японії у Другій світовій, 28 років провів у джунглях - чекав наказу про наступ…
Історія дня - за хвилину
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Реальна містика 🎃
Коронавірус за тиждень

110 840

захворіло за тиждень в Україні

+101%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.37

Російський рубль (₽)

0.359

Євро (€)

32.06

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти