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СЬОГОДНІ Новини України

Влучили в газопровід, спалахнула масштабна пожежа. Бойовики знову обстріляли цивільних на Донбасі (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
9 листопада, 17:22
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Через обстріли бойовиків понад 1100 абонентів у різних населених пунктах залишилися без газопостачання
На Донбасі знову обстріляли цивільних.
На Донбасі знову обстріляли цивільних. / Фото: Колаж: Сьогодні

Бойовики вдарили по селу Нижнє-1 на Донбасі, унаслідок чого серйозно постраждала цивільна інфраструктура. Терористичну атаку вже розслідує СБУ.

Про це повідомляє пресслужба ООС.

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Подробиці

Обстріл відбувся 7 листопада. Від снарядів бойовиків:

  • пошкоджена будівля та техніку Попаснянського водоканалу, зокрема, знищене обладнання хіміко-бактеріологічної лабораторії.
  • обстрілом перебито газопровід високого тиску, у результаті чого спалахнула масштабна пожежа, й понад 1100 абонентів у різних населених пунктах залишилися без газопостачання.

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Бойовики обстріляли село на Донбасі. Фото: СБУ

Ще оди терористичний акт у той же день

У результаті атаки російсько-окупаційних військ, які застосували заборонене артилерійське озброєння великих калібрів, у районі села Новозванівка вбито одного і поранено двох військовослужбовців ЗСУ.

СБУ почало розслідування

За даними фактами СБУ відкрила кримінальні провадження за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що спричинив тяжкі наслідки). Розслідування ведеться під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

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На місці подій працює слідча група СБУ. Правоохоронці документують обставини злочину окупаційних військ та ступінь завданої шкоди, опитують потерпілих та очевидців.

Далі свідчення військових злочинів передадуть до міжнародних судів.

Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
  • Через те, що Росія всіляко заперечує причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та посилає на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних осіб та українських військових, серед жертв є діти.

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