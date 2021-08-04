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Порошенко привітав депутата від "Слуги народу" з великою перемогою

4 серпня 2021 17:29

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Незважаючи на те, що Беленюк входить у фракцію-конкурента "Слугу народу", п'ятий президент все одно порадів за спортсмена-політика

Порошенко порадів за політика-конкурента Беленюка. Колаж "Сьогодні"

Порошенко порадів за політика-конкурента Беленюка. Колаж "Сьогодні"

П'ятий президент України і лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко привітав народного депутата від "Слуги народу" Жана Беленюка з перемогою на Олімпійських іграх в Токіо.

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Про це він написав у Facebook.

Незважаючи на те, що спортсмен відноситься до головних конкурентів – фракції "Слуга народу", він все одно порадів за Беленюка.

"Жан Беленюк виборює довгоочікуване "золото". Український борець здобув золоту нагороду для України, перемігши угорця Віктора Льорінца. Вітаю чемпіона", – написав Порошенко.

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Також він привітав борця Парвіза Насібова зі "сріблом", Марту Федіну та Анастасію Савчук (артистичне плавання) з "бронзою", Ірину Коляденко за "бронзу" у вільній боротьбі.

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  • Олімпійські ігри проходять у Токіо цього року, хоча повинні були відбутися влітку 2020-го. Це перші ігри, які були перенесені, а не скасовані у зв'язку з надзвичайними обставинами – пандемією коронавірусу.
  • Також вперше в історії Олімпіада проходить в непарний рік, і вперше в історії без глядачів на стадіонах через карантинні вимоги.
  • Національний стадіон Японії в Токіо побудований на місці старого, який був знесений у 2015 році. Нова арена була готова вже в листопаді 2019 року і була передана Олімпійському комітету. Вартість споруди 60-тисячного стадіону становила 1,5 мільярда доларів. Саме на цій арені відбулося відкриття Ігор.
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Як повідомляли новини "Сьогодні", президент Володимир Зеленський теж привітав українських олімпійців з новими медалями, особливо порадів за свого соратника по партії Жана Беленюка.

Трохи не дотягнув до п'єдесталу український метальник молота Михайло Кохан, який посів 5-те місце, при цьому показуючи фантастичні результати.

Дивіться відео, як Беленюк розплакався після перемоги:

Всі подробиці в спецтемі Перше золото України! Жан Беленюк - олімпійський чемпіон Токіо

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