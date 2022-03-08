Після розмови з Кулебою Блінкен пообіцяв посилення санкцій проти РФ

Глава МЗС України пообіцяв, що жорсткі санкції проти країни-окупанта вводитимуть доти, доки не зупинять війну проти нашої країни

Кулеба та Блінкен обговорили санкції проти РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поговорив із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Вони обговорили, як надалі можна посилити тиск на РФ.

Про це глава МЗС написав у Twitter.

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Кулеба зазначив, що санкції проти країни-агресора посилюватимуть доти, доки РФ не припинить війну проти України.

"Ми інтенсивно координуємо важливі подальші кроки щодо посилення тиску на Росію. Поки Путін відмовляється припинити свою безглузду та варварську війну з Україною, тиск посилюватиметься. Вдячний США за підтримку України", – написав він.

Санкції проти РФ