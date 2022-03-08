Після розмови з Кулебою Блінкен пообіцяв посилення санкцій проти РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поговорив із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Вони обговорили, як надалі можна посилити тиск на РФ.
Про це глава МЗС написав у Twitter.
Кулеба зазначив, що санкції проти країни-агресора посилюватимуть доти, доки РФ не припинить війну проти України.
Далі по темі
"Ми інтенсивно координуємо важливі подальші кроки щодо посилення тиску на Росію. Поки Путін відмовляється припинити свою безглузду та варварську війну з Україною, тиск посилюватиметься. Вдячний США за підтримку України", – написав він.
Санкції проти РФ
- Сполучені Штати Америки вводять обмеження проти 19 російських олігархів, 47 членів їхніх сімей та тісно пов'язаних із ними осіб.
- Південна Корея запровадила санкції проти Російської Федерації у фінансовому секторі. Серед нових обмежень припинення транзакцій із Центральним банком Росії.
- Тим часом, США розглядають можливість послаблення санкцій проти Венесуели, щоб вона могла почати видобувати більше нафти і продавати її на міжнародному ринку. Це буде черговий крок зниження залежності від нафти з РФ.
- Раніше Німеччина відмовилася від російського палива. А зараз цей варіант розглядає Данія. За словами прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, так її країна хоче показати неприпустимість війни у Європі.