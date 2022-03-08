После разговора с Кулебой, Блинкен пообещал усиление санкций против РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поговорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Они обсудили, как в дальнейшем можно усилить давление на РФ.
Об этом глава МИД написал в Twitter.
Кулеба отметил, что санкции против страны-агрессора будут усиливать до тех пор, пока РФ не прекратит войну против Украины.
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"Мы интенсивно координируем важные дальнейшие шаги по усилению давления на Россию. Пока Путин отказывается прекратить свою бессмысленную и варварскую войну с Украиной, давление будет усиливаться. Благодарен США за поддержку Украины", – написал он.
Санкции против РФ
- Соединенные Штаты Америки вводят ограничения против 19 российских олигархов, 47 членов их семей и тесно связанных с ними лиц.
- Южная Корея ввела санкции против Российской Федерации в финансовом секторе. Среди новых ограничений — прекращение транзакций с Центральным банком России.
- Тем временем США рассматривают возможность ослабления санкций против Венесуэлы, чтобы она могла начать добывать больше нефти и продавать ее на международном рынке. Это будет очередной шаг для снижения зависимости от нефти из РФ.
- Ранее Германия отказалась от российского топлива. А сейчас этот вариант рассматривает Дания. По словам премьер-министра Дании Метте Фредериксен, так ее страна хочет показать недопустимость войны в Европе.