После разговора с Кулебой, Блинкен пообещал усиление санкций против РФ

Глава МИД Украины пообещал, что жесткие санкции против страны-оккупанта будут вводить до тех пор, пока не остановят войну против нашей страны

Кулеба и Блинкен обсудили санкции против РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поговорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Они обсудили, как в дальнейшем можно усилить давление на РФ.

Об этом глава МИД написал в Twitter.

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Кулеба отметил, что санкции против страны-агрессора будут усиливать до тех пор, пока РФ не прекратит войну против Украины.

"Мы интенсивно координируем важные дальнейшие шаги по усилению давления на Россию. Пока Путин отказывается прекратить свою бессмысленную и варварскую войну с Украиной, давление будет усиливаться. Благодарен США за поддержку Украины", – написал он.

Санкции против РФ