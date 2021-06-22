Наслідки потопу в Ялті, самоліквідація бойовиків і справа проти Гончаренка – головні новини СЬОГОДНІ

У вівторок українці обговорювали, що творить негода в Криму і чому Велика Британія побудує морські бази в Україні

22 червня Росія відмовилася їхати на сесію ПАРЄ, бойовики понесли великі втрати без єдиного пострілу ЗСУ, а кількість постраждалих від потопу в Ялті знову зросла.

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Сайт "Сьогодні" зібрав головні новини вівторка.

Потоп у Ялті

У тимчасово окупованій Ялті вже 49 постраждалих від негоди, одну місцеву жительку досі вважають зниклою. Кілька будинків повністю пішли під воду.

Крім того, дощова вода змила в море багато сміття, яке за роки окупації накопичили на нелегальних звалищах.

Справа проти Гончаренка

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Скріншот

Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи закрив справу за другою скаргою щодо депутата Олексія Гончаренка, яка стосувалася українського прапора і питання "Чи Путін – убивця?" до канцлера Німеччини Ангелі Меркель.

Втрати бойовиків

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На Донбасі 21 червня бойовики зазнали великих втрат, причому українські військові не мають до цього відношення – окупанти примудрилися самоліквідуватися. Загинули шість бойовиків, ще п'ятеро людей отримали поранення унаслідок підриву.

РФ не приїде на сесію ПАРЄ

Делегація РФ у ПАРЄ. Фото: facebook.com/RusMissionCoE/?ref=page_internal

Представники Росії вирішили не їхати на літню сесію Парламентської асамблеї Ради Європи . Їм довелося б сидіти на "карантині" в готелі через розбурханий у РФ коронавірус і з'являтися тільки на засіданнях.

Морські бази Британії в Україні

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Велика Британія побудує в Україні дві морські бази , щоб зміцнити український флот через загрози в Чорному і Азовському морях. Це передбачає меморандум про морське партнерство.

Крім будівництва баз, НАТО реконструює українські суднобудівні підприємства.

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Зеленського і Байдена в Білому Домі: що відомо