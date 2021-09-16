Посли G7 залишилися задоволені діалогом з ОП з реформування Вищої ради правосуддя

Посли G7 були раді приєднатися до сьогоднішнього конструктивного діалогу з урядом

Посли G7 назвали діалог в Офісі президента щодо реформування Вищої ради правосуддя (ВСП) конструктивним, почули від усіх сторін одностайне прагнення провести реформу ВСП.

Про це йдеться в повідомленні послів в Twitter.

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"Посли G7 були раді приєднатися до сьогоднішнього конструктивного діалогу з урядом, парламентом і судовими органами про реформування Вищої ради правосуддя, організованому Офісом президента. Посли почули від усіх сторін, включаючи одностайне прагнення України провести реформу ВСП", – йдеться в повідомленні.

Деталі зустрічі

16 вересня пройшла зустріч щодо судової реформи, в результаті якої учасники підписали спільну заяву, де настоюється на завершення формування Етичного ради та конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

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Посли підкреслили міжнародну підтримку реформування ВСП відповідно до законів, прийнятих Верховною Радою в липні, включаючи надання висококваліфікованих міжнародних експертів для Ради з етики, які будуть працювати разом з українськими колегами після їх призначення.

Заява послів за підсумками зустрічі

Учасники зустрічі, яка відбулася 16 вересня 2021 в Офісі Президента України:

стурбовані тим, що Рада суддів України не здійснив протягом тридцяти днів вичерпних заходів для належної реалізації вимог Закону № 1635-IX в частині делегування кандидатів з числа суддів або суддів у відставці до складу етичної ради, ніж відклав її формування на невизначений час;

наполягають на якнайшвидшому завершенні формування Етичного ради та конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та початку їх роботи;

категорично не сприймають будь-які спроби поставити під загрозу імплементацію життєво важливою для України реформи, спрямованої на зміцнення верховенства права, підвищення рівня довіри суспільства до органів судової влади, залучення іноземних інвестицій і наближення євроатлантичного майбутнього України.

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Нагадаємо, Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроєкт №5608 з "пакету судової реформи" щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльності дисциплінарних інспекторів ВСП.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Рада підтримала пропозиції Зеленського про судову реформу – мова про закон про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів.