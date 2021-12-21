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Наказував роздягатися в шкільному туалеті. У Львові поліція затримала педофіла (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
21 грудня, 21:40
В закладинки
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Чоловік вже неодноразово був судимий і може знову отримати до 8 років в'язниці
Чоловік спокійно зайшов до школи в той час, коли через карантин туди не пускають навіть батьків
Чоловік спокійно зайшов до школи в той час, коли через карантин туди не пускають навіть батьків / Фото: Колаж: Сьогодні

Поліція затримала педофіла, який змусив роздягатися другокласницю в туалеті однієї зі шкіл Львова.

Про це повідомили у пресслужбі поліції.

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Що відомо про педофіла

Ним виявився раніше неодноразово судимий 50-річний мешканець Києва. Чоловік затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України,

Невдовзі слідчі за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлять розшуканому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

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Поліція затримала 50-річного педофіла. Фото: пресслужба поліції Львівської області

Що сталося у школі

У львівській школі № 43 переодягнений жінкою чоловік зайшов у шкільний туалет та намагався розбестити другокласницю. Вчителька, помітивши тривалу відсутність дитини, поспішила на допомогу. Батьки дівчинки написали заяву до поліції.

Як повідомляють батьки школярки, невідомий чоловік зайшов до навчального закладу в жіночому одязі, коли не було на місці охоронця. Він пішов у жіночу вбиральню, де й зустрів другокласницю.

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Дитині чоловік представився лікарем і наказав роздягнутися. Оскільки дівчинка тривалий час була відсутня на уроці, за нею в туалет вийшла вчителька. Помітивши жінку, чоловік злякався, штовхнув її та вибіг зі школи.

Інші подробиці

Кореспондент "Сьогодні" дізналася, що шкільні камери спостереження зафіксували чоловіка – він зайшов у школу в окулярах, шапці з помпоном і червоній жіночій куртці. Відразу попрямував у жіночу вбиральню.

Дівчинки не було на уроці 20 хвилин. Вчителька захвилювалася, пішла і там його застала. Чоловік вибіг.

При цьому, через карантин стороннім вхід у школу суворо заборонений. Жінка-охоронниця, яка чергувала того дня, відмовилась розповідати журналістам, чому двері були відчинені і як не помітила стороннього.

Подібне було і в інших школах міста

Містом ширяться чутки, що схожий замаскований під жінку чоловік, заходив ще у музичну школу і в кілька навчальних закладів у іншому районі Львова. В управлінні освіти теж розслідують цей випадок і запевняють: усі заклади під охороною.

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