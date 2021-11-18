Прикинулися туристами: український кордон намагалися перетнути 15 мігрантів

"Туристи" нібито хотіли подивитися краєвиди Львівської області

Мета поїздки туристів не переконала українських прикордонників/Колаж: Сьогодні

Державна прикордонна служба попередила спробу іноземних громадян з Близького Сходу потрапити в Україну з Республіки Білорусь.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

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Вигадана поїздка

За більш ніж вигаданою метою поїздки 15 іноземців намагалися перетнути кордон у пункті пропуску в Чернігівській області. Вони прямували рейсовим автобусом з Мінська. Під час заходів прикордонного контролю громадяни сказали співробітникам ДПСУ, що прямують в Україну з метою туризму.

З'ясувалося зовсім інше

Проте, у ході додаткової перевірки охоронці кордону з’ясували, що іноземці, серед яких четверо підлітків, кілька тижнів тому прилетіли в столицю Білорусі та одразу ж попрямували у Гродненську область. З їх слів оглянувши "визначні пам’ятки" на заході сусідньої республіки мандрівники вирішили завітати ще й в Україну. Подорожні запевняли, у нашій країні їх найбільше цікавлять краєвиди Львівщини.

Сумнівна мета

Саме зі Львова іноземці, начебто, планували повернутися додому. Проте такий туристичний маршрут не переконав правоохоронців та не став підставою для підтвердження мети їхньої подорожі. Крім того, встановлено, що більшість із зазначених осіб мали паспорти, видані практично в один період, у вересні – жовтні цього року.

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Рішення прикордонників

Військовослужбовці ДПСУ ухвалили рішення не пропускати та повернути мандрівників до Республіки Білорусь, адже вказані особи не мали підстав для в’їзду на територію нашої держави.

Україна готується до ескалації на кордоні з Білоруссю

У Рівненській області поліцейські готові до посиленого режиму несення служби біля кордону з Білоруссю через загрозу "прориву" мігрантів.

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"Ситуація на цих прикордонних ділянках Рівненщини зараз спокійна та контрольована, а особовий склад силових підрозділів готовий до можливого посиленого несення служби", – сказав голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Правоохоронці вже перевірили понад 800 покинутих будівель на прикордонних ділянках та визначили місця дислокації у разі залучення додаткових сил. Основна мета посилення режиму – не допустити міграційну кризу та масові заворушення.

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