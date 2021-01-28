Затор на 4 км, із заметів витягли 550 авто: через сніг у двох областях перекрили траси (відео)

На трасі Київ – Одеса в заторі стоять близько 100 фур і вантажівок

В Одеській і Миколаївській області через снігопад заборонили рух транспорту на окремих дорогах. На трасах утворилися затори в кілька кілометрів, рятувальники, копи і комунальники увесь день витягають авто із заметів.

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Про це повідомили в ДСНС.

Зокрема, рух обмежили на таких трасах:

Одеська область – М-15 Одеса – Рені, М-16 Одеса – Кучурган і на всіх автодорогах місцевого значення (усі види транспорту);

Миколаївська область – дорога М-13 Кропивницький – Платонове (великогабаритний транспорт).

На трасі М-05 Київ – Одеса утворилося два затори в Одеській області.

Перша поблизу с. Петровірівка Ширяївського району. Там застрягли близько 100 фур і вантажівок, довжина затору близько 4 км. На місці зараз 8 машин Служби автомобільних доріг і важка техніка ДСНС – БАТ. Рух перекрито підрозділами Нацполіції.

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Друга в районі села Знам'янка Березівського району. Там стоять два автобуси (в одному – 18, в іншому – 13 людей). Діставати їх зі снігу попрямували рятувальники на спецтехніці.

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Відео Олександра Дмитренка Відео: Сьогодні

Також відомо, що за сьогоднішній день 28 січня, співробітники ДСНС відбуксирували близько 550 авто (там було 1350 людей) і прибрали 52 повалених дерева.

Відео: ГСЧС

Усього на дорогах працюють більш 1070 людей і більше 920 одиниць техніки.

Відео Олександра Дмитренка Відео: Сьогодні

Нагадаємо, у Миколаївській області в сніговій пастці опинилися більше сотні фур.

Крім того, ми писали, яка ситуація сьогодні, 28 січня, у засніженій Одесі.

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