Затор на 4 км, із заметів витягли 550 авто: через сніг у двох областях перекрили траси (відео)

В Одеській і Миколаївській області через снігопад заборонили рух транспорту на окремих дорогах. На трасах утворилися затори в кілька кілометрів, рятувальники, копи і комунальники увесь день витягають авто із заметів.
Про це повідомили в ДСНС.
Зокрема, рух обмежили на таких трасах:
- Одеська область – М-15 Одеса – Рені, М-16 Одеса – Кучурган і на всіх автодорогах місцевого значення (усі види транспорту);
- Миколаївська область – дорога М-13 Кропивницький – Платонове (великогабаритний транспорт).
На трасі М-05 Київ – Одеса утворилося два затори в Одеській області.
Перша поблизу с. Петровірівка Ширяївського району. Там застрягли близько 100 фур і вантажівок, довжина затору близько 4 км. На місці зараз 8 машин Служби автомобільних доріг і важка техніка ДСНС – БАТ. Рух перекрито підрозділами Нацполіції.
Друга в районі села Знам'янка Березівського району. Там стоять два автобуси (в одному – 18, в іншому – 13 людей). Діставати їх зі снігу попрямували рятувальники на спецтехніці.
Також відомо, що за сьогоднішній день 28 січня, співробітники ДСНС відбуксирували близько 550 авто (там було 1350 людей) і прибрали 52 повалених дерева.
Усього на дорогах працюють більш 1070 людей і більше 920 одиниць техніки.
Нагадаємо, у Миколаївській області в сніговій пастці опинилися більше сотні фур.
Крім того, ми писали, яка ситуація сьогодні, 28 січня, у засніженій Одесі.
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