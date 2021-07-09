Продовження суду щодо Медведчука і страйк у Франції – анонси СЬОГОДНІ

Віктор Медведчук і страйк у Парижі / колаж "Сьогодні"
Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 9 липня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".
Україна
- 10:00 – засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
- 10:00 – виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування (лікарня "Охматдит").
- 14:00 – засідання Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики (вул. Садова, 3а, зал засідань 330).
- 10:00 – засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби у системі правосуддя (Вища рада правосуддя, вул. Студентська, 12а, каб. 504).
- 10:00 – онлайн-вікторина "Що ти знаєш про НАТО? Перевіримо?" Деталі.
- 10:30 – прес-конференція генерального директора Державного концерну "Укроборонпром" Юрія Гусєва з нагоди підбиття виробничих підсумків за перше півріччя 2021 роки (вул. Рейтарська, 8/5-А, прес-центр "Інтерфакс-Україна").
- 14:00 – онлайн-брифінг з капітаном ВМС США Стюартом Бауманом, командувачем ВМС США Джоном Д. Джоном і підполковником морської піхоти США Мастіном Робсоном про завершення літніх багатонаціональних військово-морських навчань Sea Breeze 2021 у Чорному морі. Підключення. Учасникам запропонують натиснути кнопки 1 і 0 на своїх телефонах, щоб увійти в чергу запитань.
Суди
- 8:00 – продовження судового засідання з розгляду клопотання про продовження запобіжного заходу Віктору Медведчуку в Печерському райсуді Києва.
- 9:00 – засідання у справі про викрадення і вбивство Юрія Вербицького, викрадення Ігоря Луценка, обвинувачуваний – Олександр Медвідь (дослідження письмових доказів) у Шевченківському райсуді Києва (вул. Дегтярівська, 31а).
- 15:30 – засідання у справі Семена Семенченка у Солом'янському райсуді Києва (вул. Шутова, 1).
Київ
- 10:00 – акція "Ні політичним депортаціям!" під стінами Служби безпеки України з метою зупинити переслідування білоруса Олексія Боленкова і скасувати рішення про примусову депортацію (вул. Володимирська, 33). Facebook.
Київська область
- 10:00 – у Білоцерківському міськрайонному суді Київської області розпочнеться підготовче засідання у справі про викрадення і вбивство Юрія Вербицького, викрадення Ігоря Луценка. Обвинувачені – Іван Новотний і Сергій Мисливий (вул. Першотравнева, 4а, Біла Церква).
Запорізька область
- 14:00 – у Бердянську пройде виїзне засідання Комітету Верховної Ради з прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій, Луганській областях та Автономній Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.
За кордоном
Вірменія
- У Єревані пройде засідання Конституційного суду з питання оскарження опозицією результатів дострокових парламентських виборів.
Ізраїль
- Вступить на посаду новий президент країни Іцхак Герцог.
Італія
- У Венеції відбудеться зустріч (9-10 липня) міністрів фінансів і керівників центральних банків країн G20.
Франція
- Серія страйків у паризькому аеропорту "Шарль-де-Голль": члени профспілок працівників аеропорту вимагають припинити реалізацію плану зміни трудових договорів.