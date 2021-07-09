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Продовження суду щодо Медведчука і страйк у Франції – анонси СЬОГОДНІ

9 липня 2021 7:00

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Суду щодо запобіжного заходу Медведчуку так і не вдалося вчора винести рішення, а в паризькому аеропорту "Шарль-де-Голль" знову страйкують – та інші події

Віктор Медведчук і страйк у Парижі / колаж "Сьогодні"

Віктор Медведчук і страйк у Парижі / колаж "Сьогодні"

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 9 липня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

Україна

  • 10:00 – засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
  • 10:00 – виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування (лікарня "Охматдит").
  • 14:00 – засідання Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики (вул. Садова, 3а, зал засідань 330).
  • 10:00 – засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби у системі правосуддя (Вища рада правосуддя, вул. Студентська, 12а, каб. 504).
  • 10:00 – онлайн-вікторина "Що ти знаєш про НАТО? Перевіримо?" Деталі.
  • 10:30 – прес-конференція генерального директора Державного концерну "Укроборонпром" Юрія Гусєва з нагоди підбиття виробничих підсумків за перше півріччя 2021 роки (вул. Рейтарська, 8/5-А, прес-центр "Інтерфакс-Україна").
  • 14:00 – онлайн-брифінг з капітаном ВМС США Стюартом Бауманом, командувачем ВМС США Джоном Д. Джоном і підполковником морської піхоти США Мастіном Робсоном про завершення літніх багатонаціональних військово-морських навчань Sea Breeze 2021 у Чорному морі. Підключення. Учасникам запропонують натиснути кнопки 1 і 0 на своїх телефонах, щоб увійти в чергу запитань.

Суди

  • 8:00 – продовження судового засідання з розгляду клопотання про продовження запобіжного заходу Віктору Медведчуку в Печерському райсуді Києва.
  • 9:00 – засідання у справі про викрадення і вбивство Юрія Вербицького, викрадення Ігоря Луценка, обвинувачуваний – Олександр Медвідь (дослідження письмових доказів) у Шевченківському райсуді Києва (вул. Дегтярівська, 31а).
  • 15:30 – засідання у справі Семена Семенченка у Солом'янському райсуді Києва (вул. Шутова, 1).
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Київ

  • 10:00 – акція "Ні політичним депортаціям!" під стінами Служби безпеки України з метою зупинити переслідування білоруса Олексія Боленкова і скасувати рішення про примусову депортацію (вул. Володимирська, 33). Facebook.

Київська область

  • 10:00 – у Білоцерківському міськрайонному суді Київської області розпочнеться підготовче засідання у справі про викрадення і вбивство Юрія Вербицького, викрадення Ігоря Луценка. Обвинувачені – Іван Новотний і Сергій Мисливий (вул. Першотравнева, 4а, Біла Церква).

Запорізька область

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  • 14:00 – у Бердянську пройде виїзне засідання Комітету Верховної Ради з прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій, Луганській областях та Автономній Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

За кордоном

Вірменія

  • У Єревані пройде засідання Конституційного суду з питання оскарження опозицією результатів дострокових парламентських виборів.
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Ізраїль

  • Вступить на посаду новий президент країни Іцхак Герцог.

Італія

  • У Венеції відбудеться зустріч (9-10 липня) міністрів фінансів і керівників центральних банків країн G20.

Франція

  • Серія страйків у паризькому аеропорту "Шарль-де-Голль": члени профспілок працівників аеропорту вимагають припинити реалізацію плану зміни трудових договорів.

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