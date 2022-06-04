Професор Василенко розповів, як Росія має відповісти за напад на Україну

Юрист зазначає, що міжнародно-правова відповідальність РФ може передбачати позбавлення частини її територій та заборону на окремі види зброї

Володимир Василенко наголосив, що притягнення держави до відповідальності за акти агресії не має термінів давності / Фото: Getty Images, НаУКМА. Колаж: Сьогодні

Міжнародно-правова відповідальність Росії за війну, розв'язану проти України, може передбачати позбавлення її частини територій, особливо у випадках, коли вони були набуті неправомірним шляхом.

Про це йдеться у публікації професора Національного університету "Києво-Могилянська Академія" Володимир Василенко "Антипутінська коаліція – гарантії безпеки для всіх" для Київського безпекового форуму.

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Автор вказує на інші умови відповідальності Росії.

"У випадку Росії мають бути: демонтована система пропаганди рашистської ідеології, а сама ідеологія заборонена; реформовані каральні органи, насамперед ФСБ; створені умови для вільного самовизначення народів та націй, які були у свій час уярмлені кремлівським імперіалізмом і нині насильно утримуються у складі Росії; деокуповані неправомірно загарбані в минулому території інших держав", – зазначається в публікації.

Також Росія має бути позбавлена статусу постійного члена Ради Безпеки ООН.

"У Росії має бути вилучена і знищена вся зброя, використання якої заборонено міжнародним гуманітарним правом, і введена заборона на оснащення російських збройних сил наступальною зброєю", – вважає процесор Володимир Василенко.