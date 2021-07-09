На українців чекає пекельний день: прогноз погоди на 9 липня (карта)

Одягатися занадто відкрито в спеку якраз неправильно, терапевти радять закривати тіло / Фото: Сьогодні
В Україні в п'ятницю, 9 липня, вперше за довгий час ніде не обіцяють ні дощів, ні гроз. Водночас на всій території країни запанує справжня спека – найнижча температура буде +29 градусів.
Про це свідчать дані Укргідрометцентру.
У Києві та інших північних областях в останній робочий день тижня стовпчик градусника доходитиме до 33 градусів у тіні.
Не менш спекотно буде й на сході України, там також температура буде не нижчою за 31 градус.
У центрі також обіцяють спеку, у Черкасах і Кропивницькому – 30-32 градуси.
Сонячно і жарко як і раніше буде й на заході – у середньому близько 32 градусів. Як завжди, найспекотніше – Закарпаття – там до 33 градусів.
Сухо і ясно нарешті буде і в південних областях і в Криму, на узбережжях Азовського та Чорного морів обіцяють температуру 29-31 градус.
Нагадаємо, за даними синоптиків, антициклон витіснив дощі з України ненадовго – з понеділка знову всю Україну почне заливати. Водночас буде дуже жарко, а на сході під 35 градусів.
Як ми повідомляли, нещодавно сильні зливи зі штормовим вітром обрушилися на Бердянськ і розгромили міські пляжі, а на берег викинуло купу медуз.
Ми також писали, що полтавський телеканал досить оригінально підійшов до погодного блоку – його тепер ведуть напівголі хлопці.