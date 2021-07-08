Спека посилиться, що навіть грози не врятують: як зміниться погода в Україні

Найближчими днями буде сонячна і спекотна погода, а з понеділка знову чекаємо циклон

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Антициклон витіснив дощі з України, але ненадовго – з понеділка знову всю Україну заливатиме. У той же час буде дуже спекотно, а на сході навіть під 35 градусів.

Про це свідчать карти Укргідрометцентру.

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У п'ятницю, 9 липня, температура повітря практично по всій країні становитиме 31-33 градуси і жодних опадів.

У суботу, 10 липня, захід країни трохи підмочать дощі. В інших регіонах без опадів і сонце. Температура повітря в західних областях 28-30, а в інших регіонах 31-33.

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У неділю, 11 липня, синоптики обіцяють дощі лише в Івано-Франківській і Львівській областях. Температура повітря 29-33 градуси.

У понеділок, 12 липня, майже всю країну накриють грозові дощі. Сухо буде хіба що у Рівненській і Волинській областях. У той же час спека не спаде – 28-33 градуси, а на сході взагалі до +34. У Києві дощі та до +33.

У вівторок, 13 липня, знову майже всюди дощі. Цього дня сухо буде тільки у східних областях. У Києві знову гроза і спека до +33.

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Як ми повідомляли, нещодавно сильні зливи зі штормовим вітром обрушилися на Бердянськ і розгромили міські пляжі, а на берег викинуло купу медуз.

У Криму тим часом знову потопи: