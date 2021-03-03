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Прокурори навмисне не оскаржили дострокове звільнення екснардепа-вбивці – ОГПУ

3 березня, 02:20

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Йдеться, ймовірно, про Віктора Лозінського

Офіс генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт стосовно колишнього керівника прокуратури Київської області, який навмисне вчасно не оскаржив рішення суду про умовно-дострокове звільнення колишнього народного депутата.

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Про це повідомила прес-служба ОГПУ.

Ім'я депутата, про якого йдеться, прокуратура не уточнила, але, судячи з усього, мається на увазі Віктор Лозінський, з якого в травні 2019 року достроково зняли судимість.

Прокурора звинувачують в організації несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи, службового підроблення, приховування злочину, а також завідомо неправдивого повідомлення про вчинення кримінального злочину.

Згідно з обвинувальним актом, прокурори навмисне вчасно не оскаржили рішення суду про умовно-дострокове звільнення екс-нардепа від відбування покарання у зв'язку зі станом здоров'я.

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При цьому тодішній керівник прокуратури Київської області, щоб уникнути відповідальності і приховати дії своїх підлеглих в інтересах екснардепа, організував складання і видачу неправдивої апеляційної скарги на цю постанову суду.

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"Для реєстрації апеляційної скарги в нібито встановлений законом строк він також організував несанкціоноване внесення в автоматизовану систему обліку роботи органів прокуратури неправдивих відомостей", – повідомили в Офісі генпрокурора.

Згодом документально була створена видимість, що злочин скоїли не підпорядковані прокурори, а працівники виправної колонії, які нібито незаконно випустили нардепа із закладу, де він відбував покарання.

Нагадаємо, екс-депутат ВР Віктор Лозинський у 2011 році був засуджений до 15 років позбавлення волі за вбивство жителя Кіровоградської області Валерія Олійника. Пізніше строк ув'язнення був скорочений до 10 років. Але він сидів у в'язниці близько 6 років, оскільки з "закону Савченко", до них додали дворічний строк, який засуджений провів у СІЗО (один день вважається за два).

Лозинський вийшов із в'язниці у квітні 2016 року.

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У жовтні 2020 року колишній народний депутат Віктор Лозинський переміг на виборахголови об'єднаної територіальної громади в Кіровоградській області.

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