Прокурори навмисне не оскаржили дострокове звільнення екснардепа-вбивці – ОГПУ

Офіс генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт стосовно колишнього керівника прокуратури Київської області, який навмисне вчасно не оскаржив рішення суду про умовно-дострокове звільнення колишнього народного депутата.

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Про це повідомила прес-служба ОГПУ.

Ім'я депутата, про якого йдеться, прокуратура не уточнила, але, судячи з усього, мається на увазі Віктор Лозінський, з якого в травні 2019 року достроково зняли судимість.

Прокурора звинувачують в організації несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи, службового підроблення, приховування злочину, а також завідомо неправдивого повідомлення про вчинення кримінального злочину.

Згідно з обвинувальним актом, прокурори навмисне вчасно не оскаржили рішення суду про умовно-дострокове звільнення екс-нардепа від відбування покарання у зв'язку зі станом здоров'я.

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При цьому тодішній керівник прокуратури Київської області, щоб уникнути відповідальності і приховати дії своїх підлеглих в інтересах екснардепа, організував складання і видачу неправдивої апеляційної скарги на цю постанову суду.

"Для реєстрації апеляційної скарги в нібито встановлений законом строк він також організував несанкціоноване внесення в автоматизовану систему обліку роботи органів прокуратури неправдивих відомостей", – повідомили в Офісі генпрокурора.

Згодом документально була створена видимість, що злочин скоїли не підпорядковані прокурори, а працівники виправної колонії, які нібито незаконно випустили нардепа із закладу, де він відбував покарання.

Нагадаємо, екс-депутат ВР Віктор Лозинський у 2011 році був засуджений до 15 років позбавлення волі за вбивство жителя Кіровоградської області Валерія Олійника. Пізніше строк ув'язнення був скорочений до 10 років. Але він сидів у в'язниці близько 6 років, оскільки з "закону Савченко", до них додали дворічний строк, який засуджений провів у СІЗО (один день вважається за два).

Лозинський вийшов із в'язниці у квітні 2016 року.

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У жовтні 2020 року колишній народний депутат Віктор Лозинський переміг на виборахголови об'єднаної територіальної громади в Кіровоградській області.

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