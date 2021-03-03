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Прокуроры умышленно не обжаловали досрочное освобождение экс-нардепа-убийцы – ОГПУ

3 марта, 02:20

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Речь, вероятно, идет о Викторе Лозинском

Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя прокуратуры Киевской области, который умышленно вовремя не обжаловал решение суда об условно-досрочном освобождении бывшего народного депутата.

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Об этом сообщила пресс-служба ОГПУ.

Имя депутата, о котором идет речь, прокуратура не уточнила, но, судя по всему, имеется в виду Виктор Лозинский, с которого в мае 2019 года досрочно сняли судимость.

Прокурора обвиняют в организации несанкционированного вмешательства в работу автоматизированной системы, служебного подлога, сокрытии преступления, а также заведомо ложном сообщении о совершении уголовного преступления.

Согласно обвинительному акту, прокуроры умышленно вовремя не обжаловали решение суда об условно-досрочном освобождении экс-нардепа от отбывания наказания в связи с состоянием здоровья.

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При этом тогдашний руководитель прокуратуры Киевской области, чтобы избежать ответственности и скрыть действия своих подчиненных в интересах екснардепа, организовал составление и выдачу ложной апелляционной жалобы на это постановление суда.

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"Для регистрации апелляционной жалобы в якобы установленный законом срок он также организовал несанкционированное внесение в автоматизированную систему учета работы органов прокуратуры ложных сведений", – сообщили в Офисе генпрокурора.

Впоследствии документально была создана видимость, что преступление совершили не подчинены прокуроры, а работники исправительной колонии, которые якобы незаконно выпустили нардепа из заведения, где он отбывал наказание.

Напомним, экс-депутат ВР Виктор Лозинский в 2011 году был приговорен к 15 годам лишения свободы за убийство жителя Кировоградской области Валерия Олейника. Позже срок заключения был сокращен до 10 лет. Но он сидел в тюрьме около 6 лет, поскольку по "закону Савченко", к ним добавили двухлетний срок, который осужденный провел в СИЗО (один день считается за два).

Лозинский вышел из тюрьмы в апреле 2016 года.

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В октябре 2020 года отсидевший за убийство бывший народный депутат Виктор Лозинский победил на выборах головы объединенной территориальной громады в Кировоградской области.

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прокуратура Лозинский нардеп Виктор Лозинский Офис генпрокурора
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