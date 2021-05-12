Пропаганда насильства і наркотиків. СБУ про заборону на в'їзд в Україну Моргенштерну

Російського репера Моргенштерна внесли до списку осіб, що становлять загрозу національній безпеці України, через пропаганду культу насильства і наркотиків.

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Про це йдеться у відповіді Служби безпеки України повідомляють "Українські новини".

Валєєв Алішер (справжнє ім'я репера) з'явився в "чорному списку" під номером 25 на сайті Міністерства культури і інформаційної політики за пропозицією СБУ.

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"Під час своїх виступів (Моргенштерн) пропагує культ насильства і жорстокості, поширення і вживання наркотичних засобів і психотропних речовин, що створює передумови для конфліктних ситуацій стосовно організаторів та учасників концерту за його участю", – пояснили своє рішення в СБУ.

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Нагадаємо, раніше Моргенштерн заявив, що йому страшно їхати в Україну.