Русский
$ 27,67
33,67
  1. Новини України

Пропаганда насильства і наркотиків. СБУ про заборону на в'їзд в Україну Моргенштерну

12 травня, 12:11

Денис Беспалов Денис Беспалов

Російський репер, на думку українських спецслужб, несе загрозу національній безпеці нашої країни

Російського репера Моргенштерна внесли до списку осіб, що становлять загрозу національній безпеці України, через пропаганду культу насильства і наркотиків.

Реклама

Про це йдеться у відповіді Служби безпеки України повідомляють "Українські новини".

Валєєв Алішер (справжнє ім'я репера) з'явився в "чорному списку" під номером 25 на сайті Міністерства культури і інформаційної політики за пропозицією СБУ.

Читайте також: В університеті культури розігрують квитки на "зірку світового масштабу" Моргенштерна

В тренді
Похолодання і дощі. Де в Україні чекати негоди – прогноз на 12 травня (карта)
Фото: REUTERS/Andrew Kelly

"Під час своїх виступів (Моргенштерн) пропагує культ насильства і жорстокості, поширення і вживання наркотичних засобів і психотропних речовин, що створює передумови для конфліктних ситуацій стосовно організаторів та учасників концерту за його участю", – пояснили своє рішення в СБУ.

Реклама

Нагадаємо, раніше Моргенштерн заявив, що йому страшно їхати в Україну.

Моргенштерн Відео: https://t.me/ssternenko

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Скандал з дочкою судді: дівчину хочуть вигнати з університету Шевченка
Скандал з дочкою судді: дівчину хочуть вигнати з університету ШевченкаУкраїна
Україну накриє циклон – гримітиме в більшості областей
Україну накриє циклон – гримітиме в більшості областейУкраїна
Мало не вирвала ніготь з м'ясом. Українку побили в літаку в Домінікану
Мало не вирвала ніготь з м'ясом. Українку побили в літаку в ДомінікануУкраїна
Свята закінчилися – долар подорожчав: курс валют від НБУ
Свята закінчилися – долар подорожчав: курс валют від НБУФінанси
Дружина Лещенка на скандал з секс-вечіркою відповіла фото з голою дупою
Дружина Лещенка на скандал з секс-вечіркою відповіла фото з голою дупоюУкраїна
В Україну йде спека, але пощастить не всім: де і коли буде майже +30
В Україну йде спека, але пощастить не всім: де і коли буде майже +30Україна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти