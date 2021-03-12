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Зниклого українського моряка з суховантажу "Волго Балт 179" більше не шукають

12 березня, 10:39

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Врятовані члени екіпажу судна прибули в порт міста Костанца

У Чорному морі припинилися пошуки зниклого українського моря з затонулого суховантажу "Волго Балт 179". Пошуково-рятувальна операція тривала більше доби, але не принесла результатів.

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Про це повідомила румунська компанія, яка екстрено організувала рятувальні роботи, передають новини "Сьогодні".

Відео: Сьогодні

При цьому врятовані українські моряки прибули в порт міста Костанца. Вони проходять медогляд.

Стан госпіталізованої українки стабільний – загрози її життю немає, повідомляє МЗС України.

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Нагадаємо, суховантаж з українцями затонув біля берегів Румунії через потужний шторм. На судні перебувало 13 членів екіпажу: 10 вдалося врятувати, двоє загинули. За інформацією Держслужби морського та річкового транспорту України, загиблі – це капітан судна і електромеханік. Зниклий член екіпажу – старший помічник капітана.

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При цьому в РНБО вважають, що вугілля, яке перевозив "Волго Балт 179", було видобуто на непідконтрольних Україні територіях Донбасу.

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Румунія аварія моряки суховантаж пошуки судно корабельна аварія

Джерело: Сьогодні

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