Пожежі в будинках для престарілих в Україні: до Харкова було два, нікого ще жодного разу не покарали

У трагічній пожежі в будинку для людей похилого віку в Харкові загинули 15 стареньких і ще 11 постраждали. Цей випадок став третім за останні 7 років, коли саме в будинках для людей похилого віку та інтернатах, в тому числі і нелегальних, під час пожеж масово гинули люди. Число жертв завжди було великим.

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Як з'ясував сайт "Сегодня", ні в одному з кримінальних проваджень про минулі пожежі в будинках для людей похилого віку винні все ще не понесли покарання. Розповідаємо все, що відомо про ці трагедії.

Луганська область. Горіли двічі, навіть після перевірки

22 грудня 2019 року, Старобільськ Луганської області. живцем згоріли чотири людини, госпіталізовані були троє, які проживали в Старобільському психоневрологічному інтернаті. Як заявила тоді Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова, це був вже друга пожежа в цій установі. До цього приміщення горіло у вересні 2019 року, тоді постраждали бібліотека і майстерня, були призначені ряд перевірок, але в підсумку установа загорілося ще раз і сталася трагедія.

"Слідство у даній кримінальній виробництву практично завершено, але ще очікуються висновки 5 експертиз", – повідомила нам речник поліції Луганській області Тетяна Погукай. За її словами, директор інтернату, при якій сталася пожежа, поки не затримана.

Київська область. Наймасштабніша трагедія

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29 травня 2016 року, село Літочки Броварського району в 42 км від Києва. Пожежа в нелегальному будинку престарілих сталася вночі, в будівлі перебувало понад 30 людей, 18 із них згоріли заживо. Ця трагедія стала наймасовішою загибеллю людей під час пожеж в Україні.

Можливою причиною пожежі тоді назвали куріння в ліжку одного з постояльців притулку, але при цьому експерти повідомляли, що ця обставина не привело б до таких наслідків, якби будівля була побудована з дотриманням вимог і при наявності перегородок із негорючих матеріалів.

Як ми з'ясували, навіть через 5 років крапку в цій справі не поставлена. Прокуратура Київської області передала обвинувальний акт стосовно засновника пансіонату в листопаді 2016 року, але справа досі слухається в суді. Подробиці нам розповіла спікер облпрокуратури Олександра Богачова, пояснивши, чому справа так довго розглядається судом.

Через 9 днів після пожежі. Фото з місця трагедії

"Деяким із постраждалих (такими визнані родичі загиблих – Авт.) Не могли відразу вручити повістки. Це сталося через те, що ці люди живуть в Канаді. Судовий розгляд ще триває, найближче засідання відбудеться 25 січня о 10:00 в Броварському суді. Обвинувачений знаходиться не під вартою, але на засідання приїжджає", – повідомила нам Олександра Богачова.

За даними прокуратури, обвинуваченому інкримінують статтю КК "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки". Якщо вина буде доведена в суді, то засновника нелегального пансіонату загрожує до 8 років в'язниці.

Експерт: безпека на низькому рівні

Ситуацію в таких установах нам прокоментував експерт в галузі пожежної безпеки Віталій Кропивницький. За його словами, якщо говорити про легальні установи, то навіть тут халатно ставляться до пожежної безпеки.

"Нею займаються недостатньо. А якщо, як кажуть, що це нелегальний притулок, то тоді тим більше", – говорить Кропивницький.

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На відео з місця трагедії в будинку для престарілих у Харкові видно, що вогонь поширювався дуже швидко, в тому числі і під дахом. За словами експертів, це говорить про те, що конструкції будівлі і перегородок не були оброблені спеціальними вогнезахисними просоченнями, як передбачають вимоги для подібних установ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні 23 січня, після трагедії в Харкові, оголошений день жалоби. На місці пожежі побував президент Володимир Зеленський.

Всі подробиці в спецтемі Пожежа у будинку для людей літнього віку у Харкові

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