Протести допомогли? Українським правоохоронцям піднімуть зарплати

Після того, як по всій Україні почали протестувати поліцейські, влада вирішила підвищити зарплату правоохоронцям у лютому цього року.
Про це заявив глава МВС Денис Монастирський у Facebook.
"Головний підхід – підвищувати зарплати й виплати необхідно системно й планово, базуючись на досягненні конкретних результатів роботи", – написав він.
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Глава МВС уточнив, що за останні два роки в бюджеті не було грошей на підвищення зарплат копам, а доплати були точкові, за рахунок т.зв. "ковідного фонду". 2022 року на додаткові виплати поліцейським відклали 2,8 млрд грн.
"Президент доручив Уряду збільшити зарплати працівникам системи МВС усіх категорій на 10% уже з 1 лютого. Підкреслю, не тільки поліцейських, а й рятувальників, прикордонників, нацгвардійців, працівників міграційної служби", – додав Монастирський.
Звідки взяли гроші?
Міністр розповів, що гроші для такого підвищення зарплат отримали завдяки спецоперації "Акциз". Копи боролися з нелегальним продажем підакцизних товарів із 1 листопада минулого року. Це принесло до бюджету ще 2,3 млрд. грн.
Монастирський підкреслив, що оплата роботи поліцейських має залежати від їх досягнень.
"Також хочу зазначити, що вже з лютого буде відновлено право поліцейських та рятувальників на пільговий фінансовий лізинг на житло", – уточнив міністр.
Чому в Україні почали масово звільнятися поліцейські?
Раніше ми писали, що копи були обурені такими моментами:
- відсутність оплати праці за ненормований робочий день та нічні зміни;
- тиск керівництва щодо виконання показників розкриття злочинів ("контрольні" злочини в ЄРДР або взагалі не реєструються, або реєструються з найменшою кваліфікацією);
- викривлення фактів роботи поліцейських громадськими особами, що призводить до зниження довіри населення до органів.