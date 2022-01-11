Протести допомогли? Українським правоохоронцям піднімуть зарплати

В Україні після бунту поліцейських влада пішла на поступки: правоохоронцям піднімуть зарплати. Що сказав глава МВС

В Україні копам підвищать зарплати / Фото: Колаж: Сьогодні

Після того, як по всій Україні почали протестувати поліцейські, влада вирішила підвищити зарплату правоохоронцям у лютому цього року.

Про це заявив глава МВС Денис Монастирський у Facebook.

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"Головний підхід – підвищувати зарплати й виплати необхідно системно й планово, базуючись на досягненні конкретних результатів роботи", – написав він.

Глава МВС уточнив, що за останні два роки в бюджеті не було грошей на підвищення зарплат копам, а доплати були точкові, за рахунок т.зв. "ковідного фонду". 2022 року на додаткові виплати поліцейським відклали 2,8 млрд грн.

"Президент доручив Уряду збільшити зарплати працівникам системи МВС усіх категорій на 10% уже з 1 лютого. Підкреслю, не тільки поліцейських, а й рятувальників, прикордонників, нацгвардійців, працівників міграційної служби", – додав Монастирський.

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Звідки взяли гроші?

Міністр розповів, що гроші для такого підвищення зарплат отримали завдяки спецоперації "Акциз". Копи боролися з нелегальним продажем підакцизних товарів із 1 листопада минулого року. Це принесло до бюджету ще 2,3 млрд. грн.

Монастирський підкреслив, що оплата роботи поліцейських має залежати від їх досягнень.

"Також хочу зазначити, що вже з лютого буде відновлено право поліцейських та рятувальників на пільговий фінансовий лізинг на житло", – уточнив міністр.

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