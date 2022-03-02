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"Противник тікає або здається": Арестович заявив про переломний момент у війні

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
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2 березня, 15:17
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Сьогодні було знищено поблизу Кривого Рогу величезну колону техніки окупантів
Арештович присоромив путінську орду. Колаж "Сьогодні"
Арештович присоромив путінську орду. Колаж "Сьогодні"

Більшість російської армії настільки деморалізована, що солдати тікають до РФ чи здаються у полон. Військове керівництво окупантів дійшло до крайнього заходу – у бій кидають необстріляних курсантів. Про це заявив на брифінгу радник голови ОПУ Олексій Арестович.

"Противник учора зробив спробу висунутись у бік Миколаєва і в районі Баштанівки по ньому було завдано потужного повітряного удару і втратив багато людей, техніки та матеріальних запасів. Величезну колону противника сьогодні знищено поблизу Кривого Рогу", – сказав він.

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За словами Арестовича, зараз настав психологічний перелом.

"Противник масово кидає зброю та техніку, здається в полон або біжить у бік білоруського чи російського кордону. Єдиний, хто здійснює опір, це організовані маси супротивника, якими керує найвище керівництво, – у присутності російських генералів, які ще не потрапили під вогонь нашої авіації та артилерії. Але таких стає дедалі менше. Думаю, скоро російські війська відмовляться виконувати завдання. За офіційними повідомленнями, росіяни кидають у бій навіть курсантів військових училищ. Зокрема, йдеться про Серпухівське училище, курсантів яких кинули у бій в Україні. Вся "потужна" російська армія не може впоратися з Україною. Це означає катастрофу з погляду військового управління, тому що курсантів військових училищ не чіпають до останнього моменту", – наголосив радник голови ОПУ.

Ситуація на фронті

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Втрати окупантів продовжують зростати. За шість днів війни знищено майже шість тисяч солдатів, понад 200 танків та величезну кількість іншої техніки. ЗСУ на цьому не зупиняються і продовжують гамселити цілі військові колони.

Але окупанти однак не заспокоюються і продовжують штурмувати низку українських міст. Так, після вчорашнього бомбардування Харкова загинуло понад 20 осіб, понад 100 поранені.

До Конотопа прийшли російські військові та виставили меру ультиматум – здати місто. Проте Артем Семеніхін зібрав місцевих жителів і вирішив дати бій окупантам. Люди вийшли на дорогу та не пустили техніку до міста.

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А під Чорнобилем ЗСУ знищили командний пункт росіян – ворожому генералові довелося тікати і залишити вмирати своїх підлеглих.

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