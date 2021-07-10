Противник режиму Лукашенка перейшов в київське "Динамо", а Гаїті просить США про допомогу – головні новини за ніч

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Байден провів телефонну розмову з Путіним

Президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін мають намір спілкуватися на регулярній основі, заявив американський лідер.

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"Ми встановили способи комунікації зараз на регулярній основі, щоб мати можливість спілкуватися один з одним, коли кожен з нас думає, що щось відбувається в іншій країні, що зачіпає його країну. Розмова пройшла добре, я налаштований оптимістично", – сказав Байден.

У Гаїті просить про допомогу

Після того як на Гаїті вбили президента Жовенеля Моїза, влада країни просять США ввести в республіку американські війська. Як заявили в державі, це потрібно для захисту ключової інфраструктури. Також Гаїті чекає і допомогу від Колумбії, яка заявила, що направить співробітників правоохоронних органів і розвідки.

Правоохоронні органи в Гаїті затримали 19 осіб за підозрою в причетності до вбивства президента.

Дворічний хлопчик, якого порізав вітчим, в критичному стані

У Дніпропетровській області стан дворічного Міші, якого порізав колишній вітчим, погіршився – у дитини відмирає мозок.

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На дивані підозрюваний Сергій і знущався над маленьким Мішею. Ножем бив в шию і спину. Перед цим малюка і його старшу сестру пов'язав скотчем. Весь цей час з мамою дітей – Мариною – він говорив по телефону. У колишньої коханої спочатку вимагав гроші, потім – щоб повернулася до нього.

Противник режиму Лукашенко став гравцем "Динамо"

Київське "Динамо" досягло домовленості з московським ЦСКА про перехід 21-річного форварда Іллі Шкуріна. Білоруський нападник виступатиме в Києві на правах оренди до кінця сезону-2021/2022 з правом викупу.

В суботу 10 липня він відправиться з "біло-синіми" на другий підготовчий збір до Швейцарії.