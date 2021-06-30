Стрибали і кричали до зриву голосу: як політики вболівали за збірну України (відео)

Після перемоги української збірної з футболу над Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020, емоцій не могли стримати більшість українців, зокрема й президент Володимир Зеленський. Ми зібрали найяскравіші реакції українських політиків – вони щедро ділилися своїми емоціями в соцмережах.
Українські футболісти радіють перемозі / REUTERS/Robert Perry
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, як і сам глава держави, насамперед побажав здоров'я і якнайшвидшого відновлення Артему Бєсєдіну, травмованому під час матчу, а також висловив впевненість, що ця перемога – тільки початок.
"Кожна дитина з маленького села та великого міста дивилась на ваш футбол і вболівала, усміхаючись до батьків. Ви зробили так, що батьки і діти обіймались від щастя. Кохані люди сьогодні святкували поцілунками ваші голи. Кожен старенький дідусь та бабуся тримали кулаки і молилися за вас. І ви заслужили на таку підтримку своєю грою", – зазначив Єрмак.
А прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав перемогу українських футболістів над шведами історичною і підкреслив, що пишається українською збірною.
"Історична перемога збірної України над командою Швеції. Ми в 1/4 фіналу Євро-2020. Цього вечора всі 40 млн українців були з вами на полі. Пишаємося. Слава Україні!" – не приховував своєї радості глава уряду.
Був небагатослівним, але не менш задоволеним результатом збірної і міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко, який особливо відзначив злагоджену командну гру.
"Зінченко та Довбик (!). Крутий Шева (аплодисменти). Та головне – була команда. До зустрічі в 1/4. Слава Україні!" - написав він у Telegram.
Ще більш коротко, ніж Ткаченко, висловився глава МЗС Дмитро Кулеба.
"Слава Україні!!!" – написав він відразу після переможного завершення матчу між Україною і Швецією.
А зазвичай російськомовний міністр внутрішніх справ Арсен Аваков цього разу написав українською і порадів єднанню українців.
"Як же я люблю, коли Україна об'єднується! Це неймовірної потужності енергія і сила! Єдині українці можуть все – важливо це зрозуміти! Спасибі, футболе, спасибі, командо!" – зазначив він.
Історичною назвав перемогу українців у матчі 29 червня і експрем'єр України Арсеній Яценюк.
"Історична перемога – Україна в 1/4 чемпіонату Євро-2020! Молодці, хлопці. Слава Україні!" – підписав він фото з епізодом матчу.
У захваті від гри української збірної співак і політик Святослав Вакарчук.
"Ура! Просто неймовірно! Слава Україні!" - радів він у Twitter.
Під час матчу за збірну України вболівав і п'ятий президент України Петро Порошенко разом зі своєю дружиною і з депутатами від "Європейської солідарності". Вони укуталися в національні прапори і влаштували свою фан-зону у дворі партійного офісу.
Своє повідомлення він супроводив численними знаками оклику.
"Так! Перемога! Українська збірна – найкраща! Хлопці, ви – молодці! Слава Україні!" – супроводив відео з радісними уболівальниками Порошенко.
Народний депутат Олексій Гончаренко прийшов підтримати збірну України разом з Порошенко.
Нардеп настільки задоволений результатом української команди, що навіть прийшов до Верховної Ради в футболці збірної України на Євро-2020.
Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко також привітала футболістів української збірної.
Нагадаємо, в овертаймі матч між Україною та Швецією перетворився на справжнє бойовище з травмами і видаленням, але Україна вирвала перемогу і путівку в 1/4 фіналу з рахунком 2:1.
Ми також писали, що український журналіст Дмитро Гордон, який вболівав за збірну України з футболу в матчі зі Швецією на Євро-2020 у студії телеканалу "Україна-24", після перемоги українців, як і обіцяв, облив себе водою.
Всі подробиці в спецтемі Україна - в чвертьфіналі Євро!