Стрибали і кричали до зриву голосу: як політики вболівали за збірну України (відео)

Вночі проти середи раділа і пишалася національною збірною з футболу, не перебільшуючи, вся країна

Після перемоги української збірної з футболу над Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020, емоцій не могли стримати більшість українців, зокрема й президент Володимир Зеленський. Ми зібрали найяскравіші реакції українських політиків – вони щедро ділилися своїми емоціями в соцмережах.

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Українські футболісти радіють перемозі / REUTERS/Robert Perry

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, як і сам глава держави, насамперед побажав здоров'я і якнайшвидшого відновлення Артему Бєсєдіну, травмованому під час матчу, а також висловив впевненість, що ця перемога – тільки початок.

"Кожна дитина з маленького села та великого міста дивилась на ваш футбол і вболівала, усміхаючись до батьків. Ви зробили так, що батьки і діти обіймались від щастя. Кохані люди сьогодні святкували поцілунками ваші голи. Кожен старенький дідусь та бабуся тримали кулаки і молилися за вас. І ви заслужили на таку підтримку своєю грою", – зазначив Єрмак.

А прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав перемогу українських футболістів над шведами історичною і підкреслив, що пишається українською збірною.

"Історична перемога збірної України над командою Швеції. Ми в 1/4 фіналу Євро-2020. Цього вечора всі 40 млн українців були з вами на полі. Пишаємося. Слава Україні!" – не приховував своєї радості глава уряду.

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Був небагатослівним, але не менш задоволеним результатом збірної і міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко, який особливо відзначив злагоджену командну гру.

"Зінченко та Довбик (!). Крутий Шева (аплодисменти). Та головне – була команда. До зустрічі в 1/4. Слава Україні!" - написав він у Telegram.

Ще більш коротко, ніж Ткаченко, висловився глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Слава Україні!!!" – написав він відразу після переможного завершення матчу між Україною і Швецією.

А зазвичай російськомовний міністр внутрішніх справ Арсен Аваков цього разу написав українською і порадів єднанню українців.

"Як же я люблю, коли Україна об'єднується! Це неймовірної потужності енергія і сила! Єдині українці можуть все – важливо це зрозуміти! Спасибі, футболе, спасибі, командо!" – зазначив він.

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Історичною назвав перемогу українців у матчі 29 червня і експрем'єр України Арсеній Яценюк.

"Історична перемога – Україна в 1/4 чемпіонату Євро-2020! Молодці, хлопці. Слава Україні!" – підписав він фото з епізодом матчу.

У захваті від гри української збірної співак і політик Святослав Вакарчук.

"Ура! Просто неймовірно! Слава Україні!" - радів він у Twitter.

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Під час матчу за збірну України вболівав і п'ятий президент України Петро Порошенко разом зі своєю дружиною і з депутатами від "Європейської солідарності". Вони укуталися в національні прапори і влаштували свою фан-зону у дворі партійного офісу.

Своє повідомлення він супроводив численними знаками оклику.

"Так! Перемога! Українська збірна – найкраща! Хлопці, ви – молодці! Слава Україні!" – супроводив відео з радісними уболівальниками Порошенко.

Народний депутат Олексій Гончаренко прийшов підтримати збірну України разом з Порошенко.

Нардеп настільки задоволений результатом української команди, що навіть прийшов до Верховної Ради в футболці збірної України на Євро-2020.

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко також привітала футболістів української збірної.

Нагадаємо, в овертаймі матч між Україною та Швецією перетворився на справжнє бойовище з травмами і видаленням, але Україна вирвала перемогу і путівку в 1/4 фіналу з рахунком 2:1.

Ми також писали, що український журналіст Дмитро Гордон, який вболівав за збірну України з футболу в матчі зі Швецією на Євро-2020 у студії телеканалу "Україна-24", після перемоги українців, як і обіцяв, облив себе водою.

Всі подробиці в спецтемі Україна - в чвертьфіналі Євро!