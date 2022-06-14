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Психологічна реабілітація та відпочинок: для дітей, що постраждали від війни, відкрили літній табір

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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14 червня, 12:45
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Фонд Ріната Ахметова оголосив про старт нового сезону проєкту "Рінат Ахметов – Дітям. Мирне літо дітям України"
Дітям доступна психологічна реабілітація в літньому таборі
Дітям доступна психологічна реабілітація в літньому таборі / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Під час повномасштабної війни з РФ Фонд Ріната Ахметова продовжує допомагати українцям. Фонд оголосив про старт нового сезону проєкту "Рінат Ахметов – Дітям. Мирне літо дітям України", і тепер для відпочинку та психологічної реабілітації діти можуть приїхати у літній табір.

Про цей проєкт ідеться на сайті Фонду.

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Табір доступний для дітей віком 8-16 років

Мета проєкту – допомогти юним гостям літнього табору пройти психологічну реабілітацію та повноцінно відпочити.

Приїхати можуть діти віком від 8 до 16 років, які належать до однієї з цих категорій:

  • діти, які стали сиротами за час війни;
  • діти з Маріуполя, які довгий час були під окупацією;
  • діти з прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу;
  • діти опікунів і усиновителів;
  • діти, які постраждали від бойових дій.

Цьогоріч за рекомендацією психологів у проєкті можуть брати участь і дорослі представники дітей (батьки, близькі родичі, законні та тимчасові опікуни). Також за бажанням дітей та за умови згоди дорослих, діти можуть перебувати в таборі самостійно під постійним наглядом вожатих та психологів.

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Табір розташовано у Хмельницькій області, але задля безпеки локація не розголошується.

Протягом цього літа буде дві зміни: 17-30 липня та 31 липня-13 серпня. З дітьми працюватимуть досвідчені психологи, які пройшли навчання за курсом "Травма війни". Фахівці навчать дітей долати стрес і страхи, які спричинила війна. Діти опанують дієві техніки, які допоможуть бути згуртованими, вірити в себе і своє майбутнє, незважаючи на обставини.

Також гостям проводитимуть майстер-класи та ігри.

Заявки на участь можна подавати до 10 липня 2022 року. Для цього потрібно звернутися на гарячу лінію Фонду за номером 0800 509 001. Також доступний онлайн-спосіб: потрібно заповнити реєстраційну форму за посиланням https://cutt.ly/kJ8Mt9R.

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Участь у проєкті є безкоштовною.

Сьогодні Рінат Ахметов – єдиний благодійник в Україні, який системно й масштабно допомагає дітям. За час існування цього проєкту професійну психологічну допомогу та оздоровлення отримали понад 4500 дітей зі всієї країни.

Більш детальну інформацію про проєкт читайте на сайті Фонду www.fdu.org.ua.

Фонд відкрив набір в онлайн-групи психологічної допомоги

Раніше ми розповідали, що у рамках проєкту "Подолати. Психологічна підтримка" сертифікована гештальт-терапевтка та сімейна психологиня Катерина Вепро допомагатиме учасникам груп подолати травму, яку спричинила війна.

Психологиня навчить учасників відкривати власні механізми стабілізації психіки, які у мирному, безпечному житті зазвичай не використовуються. Катерина Вепро допоможе задіяти ці механізми, щоб пережити жах війни та знайти сили жити далі.

Детальніше про проєкт — за посиланням.

Читайте також історію про війну для Музею "Голоси Мирних" від телеведучого Григорія Решетніка.

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