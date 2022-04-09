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Куля застрягла у серці. Білоруські медики у Києві допомогли провести операцію військовому ЗСУ

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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9 квітня, 18:43
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Найскладнішу операцію провели на відкритому серці
Білоруські медики допомогли врятувати військового ЗСУ.
Білоруські медики допомогли врятувати військового ЗСУ. / Фото: Колаж: Сьогодні

Білоруський лікар Максим Павловський, який працює в Київському шпиталі "Феофанія", повідомив про надскладну операцію, проведену спільно білоруськими та українськими медиками.

Про це пише Telegram-канал NEXTA.

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Військовослужбовець ЗСУ отримав проникаюче поранення грудної клітки з застряганням кулі у задній стінці серця.

"Найскладніша операція була проведена на відкритому серці. Завдяки професіоналізму медиків, куля, що застрягла в задній стінці серця, була витягнута, поранення вшито, а постраждалий військовослужбовець вже рветься знову захищати Батьківщину", – йдеться у повідомленні.

Куля, яку дістали із серця військового. Фото: Максим Павловський

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У Білорусі шукають "добровольців" для війни в Україні

Поки що медики із сусідньої країни допомагають рятувати українських військових, а Білорусі відбирають так званих добровольців для комплектування нових підрозділів приватної військової компанії. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ на ранок 8 квітня.

"Війська Білорусі готуються на полігонах по всій території країни. До чотирьох БТГ залучено для виконання завдань щодо посилення охорони українсько-білоруського кордону. Досі існує ймовірність ракетних та авіаційних ударів з Білорусі по об'єктах в Україні", – повідомили у Генштабі.

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