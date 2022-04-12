Путін переселяє тисячі українців до Сибіру та за Полярне коло

Британське видання оприлюднило дані з документів Кремля

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Російська влада відправила майже 100 тисяч українських біженців до віддалених куточків Росії, зокрема до Сибіру та за Полярне коло — про це повідомляє The Independent.

За даними видання, минулого місяця президент РФ Володимир Путін віддав надзвичайний наказ про переселення 95 739 жителів Російської Федерації, України, Донецька та Луганська із зон бойових дій на відстань майже 9 тисяч кілометрів від їхніх будинків.

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В указі говорилося, що "з урахуванням ситуації, що склалася" в Україні, Російська Федерація "схвалює розподіл" громадян за "суб'єктами Російської Федерації" і просить місцеву владу "забезпечити прийом" 95 739 осіб.

У документі йдеться про відправку 11 398 осіб у Сибір, 7 218 осіб на Далекий Схід та 7 023 особи на Північний Кавказ, включаючи такі регіони, як сильно мілітаризовані республіки Чечня, Інгушетія та Дагестан.

У звіті також йдеться про те, що мешканців портового міста Маріуполя просили підписати документи, у яких стверджувалося, що українські війська обстріляли їхнє місто. Підписантам сказали, що вони не можуть повернутися до України, бо зіткнуться із "переслідуванням".

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За даними Міжнародної організації з міграції, з моменту вторгнення в країну кількість внутрішньо переміщених осіб з України досягла понад 7,1 мільйона людей.

Росія викрадає українців

Як відомо, РФ вивозить українців з окупованих територій на свою. Про це заявляла уповноважена Верховна Рада України з прав людини Людмила Денісова. Зокрема, в Маріуполі окупанти масово поширюють інформацію про необхідність виїзду громадян на територію Росії, де для них "будуть створені сприятливі та гостинні умови".

Насильно переміщеним українцям нав'язують громадянство Росії шляхом залякування найбільш уразливих категорій осіб – жінок, осіб з інвалідністю та пенсіонерів.

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