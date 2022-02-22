Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⛔ Визнання "ЛДНР" Росією 🔴 Загострення в ООС 🤐 Фейки про Донбас 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

"Путін такого не очікував": Кулеба заявив про великі проблеми для РФ

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 лютого, 17:55
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Світова спільнота об'єднується проти нового загарбника чужих земель
Дмитро Кулеба. Фото: колаж "Сьогодні"
Дмитро Кулеба. Фото: колаж "Сьогодні"

Росію, яка 21 лютого демонстративно визнала терористичні формування "ЛДНР", попереду чекають ще потужніші санкції.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками переговорів з лідерами США, передає телеканал "Україна 24".

Реклама

Заява

"Ми пройшли фазу, коли досить просто оприлюднювати заяви на підтримку України. Необхідно приймати рішення. І вчора вже перші рішення почали з'являтися. Сьогодні їх буде більше і проти Російської Федерації буде застосовано санкції. Це – перша хвиля санкцій. Проте серед них є такий потужний крок, як рішення Німеччини призупинити сертифікацію газопроводу "Північний потік – 2". Будь-хто, хто стежив за цим процесом останніми роками, може згадати, як нам казали: "Складіть руки, зупиніться, ви все одно не переможете у цій боротьбі – "Північний потік – 2" буде запущений". Ми ніколи не складали руки, ми ніколи не зупинялися, і сьогодні наша робота дала конкретний, чіткий результат, який відповідає інтересам не лише України, а й Європи зокрема", – заявив Кулеба.

Глава МЗС України зазначив, що необхідно ще більше санкцій.

"За останні 8 років неодноразово були ситуації, коли наші партнери заплющували очі або закривали одне око на агресивні чи руйнівні дії РФ. Це лише підштовхувало Росію йти далі. І, за наявною інформацією, розрахунок президента Путіна в ці дні був у тому, що за його рішення йому нічого не буде. А коли немає покарання, то апетит збільшується під час агресії. І я з акуратним оптимізмом наголошую, що нарешті партнери почули нас і не вагаючись почали вводити перші санкції" , – зазначив міністр.

Реклама

Санкційний ріг достатку

  • Німеччина першою як відповідь на визнання сепаратистських утворень на Донбасі призупинила сертифікацію російського газопроводу "Північний потік – 2".
  • Велика Британія ввела санкції проти п'яти російських банків. Це банки "Росія", ІС Банк, Генбанк, Промзв'язокбанк, Чорноморський банк розвитку. Санкції також запроваджено щодо трьох "осіб з дуже високим рівнем доходу". За словами Бориса Джонсона, їхні активи у Великій Британії будуть заморожені.
  • Європейський Союз збирається 22 лютого запровадити санкції проти 351 росіянина у відповідь на те, що Росія визнала незалежність псевдореспублік "ЛДНР".

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Їздять військові та виловлюють. Ми дізналися, що відбувається у Донецьку – ексклюзив Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Де застрягли мільйони? Ми дізналися, хто залишив сотні водіїв Києва без зарплат Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Чеченці на Донбасі, обстріл ТЕС та провокації. СБУ перехопила розмову бойовиків – запис Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

186 356

захворіло за тиждень в Україні

-19%

ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.34

Російський рубль (₽)

0.3738

Євро (€)

32.2

Doodle Сьогодні
22 лютого. Стів Ірвін. Рівно 60 років від дня народження австралійського натураліста і тележурналіста – мисливця за крокодилами...
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти