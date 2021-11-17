П'ять українських міст можуть залишитися без газу – причина

Є ризик, що запуск російського газопроводу "Північний потік-2" призведе до того, що п'ять українських прикордонних міст залишаться без газопостачання.
Про це йдеться в заяві Оператора ГТС України.
Кожен запуск газогону Газпрому в обхід України зменшував використання української ГТС для транзиту.
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"Існує значний ризик, що запуск "Північного потоку-2" призведе до аналогічних наслідків і український маршрут остаточно втратить транзитні обсяги російського газу. В результаті, п’ять міст на україно-російському кордоні одразу втратять газопостачання, а здатність України імпортувати газ з європейських країн значно обмежиться", – говориться в повідоленні.
Які саме міста в зоні ризику
У коментарі виданню Liga.net пресслужба енергетичної компанії уточнила, що йдеться про п'ять міст на кордоні з Молдовою та Росією.
"Проблема в тому, що газ до них надходить через територію Молдови (Могилів-Подільський, Вінницька область) або через газопроводи-відводи, до яких підключені на території Російської Федерації (м. Вовчанськ, Харківська обл, с. Воєводське і смт Троїцьке, Луганська обл). І також є ризики для частини прикордонних споживачів Одеської області, які отримують газ із території Молдови", – повідомили у компанії.
Тобто мова йде про такі населені пункти:
- м. Могилів-Подільський (Вінницька область).
- м. Вовчанськ (Харківська область),
- с. Воєводське (Луганська область),
- смт Троїцьке (Луганська область).
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