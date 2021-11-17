Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Боснія - Україна: онлайн Боснія - Україна: онлайн 💸 Тисяча Зеленського 🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами 📲 Операція Цифровізація
СЬОГОДНІ Новини України

П'ять українських міст можуть залишитися без газу – причина

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
17 листопада, 08:02
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Мова йде про прикордонні міста, які постраждають після запуску російського газопроводу "Північний потік-2"
П'ять українських міст можуть залишитись без газопостачання найближчим часом.
П'ять українських міст можуть залишитись без газопостачання найближчим часом. / Фото: Колаж: Сьогодні

Є ризик, що запуск російського газопроводу "Північний потік-2" призведе до того, що п'ять українських прикордонних міст залишаться без газопостачання.

Про це йдеться в заяві Оператора ГТС України.

Реклама

Кожен запуск газогону Газпрому в обхід України зменшував використання української ГТС для транзиту.

"Існує значний ризик, що запуск "Північного потоку-2" призведе до аналогічних наслідків і український маршрут остаточно втратить транзитні обсяги російського газу. В результаті, п’ять міст на україно-російському кордоні одразу втратять газопостачання, а здатність України імпортувати газ з європейських країн значно обмежиться", – говориться в повідоленні.

Які саме міста в зоні ризику

У коментарі виданню Liga.net пресслужба енергетичної компанії уточнила, що йдеться про п'ять міст на кордоні з Молдовою та Росією.

Реклама

"Проблема в тому, що газ до них надходить через територію Молдови (Могилів-Подільський, Вінницька область) або через газопроводи-відводи, до яких підключені на території Російської Федерації (м. Вовчанськ, Харківська обл, с. Воєводське і смт Троїцьке, Луганська обл). І також є ризики для частини прикордонних споживачів Одеської області, які отримують газ із території Молдови", – повідомили у компанії.

Тобто мова йде про такі населені пункти:

  • м. Могилів-Подільський (Вінницька область).
  • м. Вовчанськ (Харківська область),
  • с. Воєводське (Луганська область),
  • смт Троїцьке (Луганська область).

Раніше ми писали:

В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний оглядач Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Дивіться! Мешканці Харкова зустріли чудовий захід сонця

Детальніше
Stop Fake
COVID-вакцина допомагає і при грипі?
Дізнатись правду
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Реальна містика 🎃
Щоденник незалежності 🇺🇦

17 листопада 1991. На «Молодість» прибули представники майже всіх республік колишнього СРСР, а також делегації з Польщі, Угорщини, Франції, Великої Британії та Швеції.

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

137 260

захворіло за тиждень в Україні

-10%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.41

Російський рубль (₽)

0.3604

Євро (€)

30.03

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти