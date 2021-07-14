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Рада сьогодні проведе термінове засідання і розгляне тільки два питання

14 липня 2021 11:41

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У депутатів цей пленарний тиждень останній перед літніми канікулами, тому вони працюють у посиленому режимі

Разумков просить депутатів зібратися

Разумков просить депутатів зібратися / Фото: Верховная Рада

Верховна Рада знову збирається на позачергове засідання. Воно відбудеться сьогодні, і на ньому розглянуть всього два питання. Про це повідомив у Telegram народний депутат Олексій Гончаренко.

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Засідання розпочнеться о 14:00. На ньому розглянуть такі законопроєкти:

  • № 5141 – про гарантії прав українських та іноземних інвесторів;
  • № 5440 – про принципи і вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на вчорашньому позачерговому засіданні Верховна Рада не змогла прийняти скандальний закон про легалізацію канабісу – за нього проголосували лише 184 народні депутати (необхідний мінімум – 226 голосів). Депутати відправили його на доопрацювання. А на 15 липня теж призначене позачергове засідання, на якому розглянуть 13 питань.

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Тим часом як грім серед ясного неба пролунала новина: глава МВС Арсен Аваков написав заяву про звільнення за власним бажанням. Стало відомо, коли Рада візьметься за відставку Авакова і призначення його наступника.

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