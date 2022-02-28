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Ракети пішли у бік Києва і Запоріжжя: яка ситуація в Дніпропетровській області

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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28 лютого, 10:31
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На території регіону поки не зафіксовані ворожа техніка, диверсанти та десант
Ситуацію в Дніпропетровській області контролюють ЗСУ.
Ситуацію в Дніпропетровській області контролюють ЗСУ. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпропетровській області ніч минула спокійно, перетину кордонів російською армією не зафіксовано. Однак була повітряна тривога, ракети пролетіли над областю та полетіли в бік Києва та Запоріжжя.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук в Facebook.

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Станом на ранок 28 лютого, ситуація в області – контрольована. Перетину кордонів російською армією не зафіксовано. Диверсантів, розвідників, ворожого десанту – немає.

"Була загроза ракетних ударів, але ракети пішли у бік Києва і Запоріжжя", - йдеться в повідомленні.

Чи можна рухатися по області

Всі дороги регіону проїзні.

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"Але нагадую: коли ви в‘їжджаєте в область – можете стати в заторі, бо на блокпостах перевіряють документи. Прошу поставитися до цього з розумінням. Не сперечатися з поліцією, не проявляти агресію, а виконувати всі вказівки. На виїзді ж ніхто нікого не затримує", – додав Лукашук.

Варто пам'ятати, що нині в області демонтуються чи замальовуються фарбою всі знаки, на яких вказані назви населених пунктів і відстань до них. Це робиться для того, щоб дезорієнтувати російських військовиків, якщо ті потраплять на територію області.

Проблеми з сиренами

"Стосовно того, що не всі чують сирени – над усуненням цієї проблеми зараз працюємо. Про спеціальний чат у Телеграмі для оповіщення я вчора вже повідомив", – написав глава ОДА.

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Він додав, що 4 дні минули як 4 роки.

"Дякую ЗСУ, силам тероборони, правоохоронцям за наш черговий мирний ранок і за спокій, який панує в області", – написав Лукашук.

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