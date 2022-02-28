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Ракеты пошли в сторону Киева и Запорожья: какая ситуация в Днепропетровской области

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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28 февраля, 10:31
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На территории региона пока не зафиксированы вражеская техника, диверсанты и десант
Ситуацию в Днепропетровской области контролируют ВСУ.
Ситуацию в Днепропетровской области контролируют ВСУ. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепропетровской области ночь прошла спокойно, пересечения границ российской армией не зафиксировано. Однако была воздушная тревога, ракеты пролетели над областью и улетели в сторону Киева и Запорожья.

Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Facebook.

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По состоянию на утро 28 февраля ситуация в области – контролируемая. Пересечение границ российской армией не зафиксировано. Диверсантов, разведчиков, враждебного десанта – нет.

"Была угроза ракетных ударов, но ракеты ушли в сторону Киева и Запорожья", – говорится в сообщении.

Можно ли двигаться по области

Все дороги региона проездные.

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"Но напоминаю: когда вы въезжаете в область – можете встать в пробке, потому что на блокпостах проверяют документы. Прошу отнестись к этому с пониманием. Не спорить с полицией, не проявлять агрессию, а выполнять все указания. На выезде же никто никого не задерживает", – добавил Лукашук.

Стоит помнить, что в области демонтируются или зарисовываются краской все знаки, на которых указаны названия населенных пунктов и расстояние до них. Это делается для того, чтобы дезориентировать российских военных, если они попадут на территорию области.

Проблемы с сиренами

"Что касается того, что не все слышат сирены – над устранением этой проблемы сейчас работаем. О специальном чате в Телеграме для оповещения я вчера уже сообщил", – написал глава ОГА.

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Он добавил, что 4 дня прошло как 4 года.

"Спасибо ВСУ, силам теробороны, правоохранителям за наше очередное мирное утро и за покой, царящий в области", – написал Лукашук.

Раньше мы писали:

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