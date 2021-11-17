Розсилала "закладки" в дитячих іграшках по всій Україні: в Умані затримали наркодилерку (фото)

Жінка ховала наркотики в коробках з іграшками та продуктами. В її квартирі знайшли шість видів різних препаратів

Жінка з Умані розсилала Україною наркотики, заховані в коробки з дитячими іграшками. / Фото: Колаж: Сьогодні

Жителька міста Умань (Черкаська область) організувала збут наркотиків через поштові відправлення. Вона розсилала їх в коробках з дитячими іграшками та продуктами.

Про це повідомили у пресслужбі поліції.

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Подробиці

Поліцейські встановили, що зловмисниця винаймала в м. Умань квартиру, яку обладнала під фасувальний цех та склад. Наркотики та психотропи збувала через два телеграм-канали, які особисто адмініструвала.

"Замовлення" пересилала поштою по всій країні, ховаючи "товар" у дитячих іграшках та коробках з продуктами харчування.

Для місцевих "клієнтів" робила "закладки" на території міста та району, а геолокацію їхнього розташування надсилала після отримання підтвердження про надходження коштів на електронні гаманці.

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Обшуки

Поліцейські завітали в квартиру наркодилерки 16 листопада. Там вилучили:

мефедрон,

амфетамін,

шишки канабісу,

JWH,

пігулки екстазі,

марки ЛСД,

а також пакувальні матеріали, ваги та інші речові докази, які вказують на причетність жінки до наркозбуту.

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В жінки в квартирі знайшли склад наркотиків. Фото: поліція

Покарання

Речові докази поліцейські направили на проведення експертного дослідження. Після надходження їхніх результатів слідчі планують повідомити жінці про підозру за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

За скоєне їй може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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