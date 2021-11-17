Розсилала "закладки" в дитячих іграшках по всій Україні: в Умані затримали наркодилерку (фото)

Жителька міста Умань (Черкаська область) організувала збут наркотиків через поштові відправлення. Вона розсилала їх в коробках з дитячими іграшками та продуктами.
Про це повідомили у пресслужбі поліції.
Подробиці
Поліцейські встановили, що зловмисниця винаймала в м. Умань квартиру, яку обладнала під фасувальний цех та склад. Наркотики та психотропи збувала через два телеграм-канали, які особисто адмініструвала.
Далі по темі
"Замовлення" пересилала поштою по всій країні, ховаючи "товар" у дитячих іграшках та коробках з продуктами харчування.
Для місцевих "клієнтів" робила "закладки" на території міста та району, а геолокацію їхнього розташування надсилала після отримання підтвердження про надходження коштів на електронні гаманці.
Обшуки
Поліцейські завітали в квартиру наркодилерки 16 листопада. Там вилучили:
- мефедрон,
- амфетамін,
- шишки канабісу,
- JWH,
- пігулки екстазі,
- марки ЛСД,
- а також пакувальні матеріали, ваги та інші речові докази, які вказують на причетність жінки до наркозбуту.
В жінки в квартирі знайшли склад наркотиків. Фото: поліція
Покарання
Речові докази поліцейські направили на проведення експертного дослідження. Після надходження їхніх результатів слідчі планують повідомити жінці про підозру за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.
За скоєне їй може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Раніше ми писали:
- Поліцейські викрили членів злочинного угруповання, які займалися постачанням та збутом наркотиків у Києві.
- На Київщині викрили організоване злочинне угруповання. 37-річний киянин разом із трьома спільниками займалися виготовленням та збутом психотропних речовин.