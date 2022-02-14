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СЬОГОДНІ Новини України

Розмова Байдена та Зеленського, а також жахлива ДТП на трасі Київ – Одеса — головні новини за ніч

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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14 лютого, 06:00
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Джо Байден та Володимир Зеленський провели телефонну розмову, а на трасі Київ – Одеса в ДТП загинули 5 людей
Зеленський і Байден поговорили 13 лютого, а на трасі Київ - Одеса водій позашляховика зіткнувся з вантажівкою/Фото: колаж: "Сьогодні"
Зеленський і Байден поговорили 13 лютого, а на трасі Київ - Одеса водій позашляховика зіткнувся з вантажівкою/Фото: колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Київ та інші міста під захистом: деталі розмови Зеленського з Байденом

В Офісі президента відзвітували, про що говорив телефоном Володимир Зеленський із президентом США Джо Байденом 13 лютого. Зеленський наголосив, що українська сторона розуміє всі поточні ризики та готова до будь-якого розвитку ситуації з боку РФ.

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Джо Байден та Володимир Зеленський провели телефонну розмову/Фото: Reuters, колаж: "Сьогодні"
Джо Байден та Володимир Зеленський провели телефонну розмову/Фото: Reuters, колаж: "Сьогодні" / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

16 млрд. Шмигаль озвучив ціну відкритого неба над Україною

Під час термінового засідання уряд ухвалив рішення виділити 16,6 млрд грн, щоб гарантувати безперебійність польотів у повітряному просторі України. Рішення дозволить стабілізувати ситуацію на ринку пасажирських авіаперевезень.

Кабмін ухвалив рішення, яке дозволить розблокувати польоти над повітряним простором країни/Фото: колаж: "Сьогодні"
Кабмін ухвалив рішення, яке дозволить розблокувати польоти над повітряним простором країни/Фото: колаж: "Сьогодні"

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На трасі Київ – Одеса сталася ДТП із багатьма загиблими, серед них дитина

На трасі Київ – Одеса сталася смертельна ДТП. Біля смт Криве Озеро водій позашляховика зіткнувся з вантажівкою, внаслідок чого загинуло 5 людей.

На трасі Київ – Одеса сталася ДТП/ Фото: колаж: "Сьогодні"
На трасі Київ – Одеса сталася ДТП/ Фото: колаж: "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

США відкличуть усіх дипломатів із Києва у найкоротший термін

У Білому домі планують відкликати всіх своїх дипломатів, які зараз перебувають у Києві. Це пов'язано із загрозою повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

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Дипломатів готуються вивезти протягом найближчих 24-48 годин/Фото: колаж: "Сьогодні"
Дипломатів готуються вивезти протягом найближчих 24-48 годин/Фото: колаж: "Сьогодні"

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