Розмова Байдена та Зеленського, а також жахлива ДТП на трасі Київ – Одеса — головні новини за ніч

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
Київ та інші міста під захистом: деталі розмови Зеленського з Байденом
В Офісі президента відзвітували, про що говорив телефоном Володимир Зеленський із президентом США Джо Байденом 13 лютого. Зеленський наголосив, що українська сторона розуміє всі поточні ризики та готова до будь-якого розвитку ситуації з боку РФ.
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16 млрд. Шмигаль озвучив ціну відкритого неба над Україною
Під час термінового засідання уряд ухвалив рішення виділити 16,6 млрд грн, щоб гарантувати безперебійність польотів у повітряному просторі України. Рішення дозволить стабілізувати ситуацію на ринку пасажирських авіаперевезень.
На трасі Київ – Одеса сталася ДТП із багатьма загиблими, серед них дитина
На трасі Київ – Одеса сталася смертельна ДТП. Біля смт Криве Озеро водій позашляховика зіткнувся з вантажівкою, внаслідок чого загинуло 5 людей.
США відкличуть усіх дипломатів із Києва у найкоротший термін
У Білому домі планують відкликати всіх своїх дипломатів, які зараз перебувають у Києві. Це пов'язано із загрозою повномасштабного вторгнення РФ на територію України.