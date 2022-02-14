Разговор Байдена и Зеленского, а также жуткое ДТП на трассе Киев-Одесса — главные новости за ночь

Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, а на трассе Киев-Одесса в ДТП погибли 5 человек

Зеленский и Байден поговорили 13 февраля, а на трассе Киев-Одесса водитель внедорожника столкнулся с грузовиком/Фото: коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Киев и другие города под защитой: детали разговора Зеленского с Байденом

В Офисе президента отчитались, о чем говорил по телефону Владимир Зеленский с президентом США Джо Байденом 13 февраля. Зеленский подчеркнул, что украинская сторона понимает все текущие риски и готова к любому развитию ситуации со стороны РФ.

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Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор/Фото: Reuters, коллаж: "Сегодня" / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

16 млрд. Шмыгаль озвучил цену открытого неба над Украиной

Во время срочного заседания правительство приняло решение выделить 16,6 млрд грн, чтобы гарантировать бесперебойность полетов в воздушном пространстве Украины. Решение позволит стабилизировать ситуацию на рынке пассажирских авиаперевозок.

Кабмин принял решение, которое позволит разблокировать полеты над воздушным пространством страны/Фото: коллаж: "Сегодня"

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На трассе Киев-Одесса произошло ДТП со многими погибшими, среди них ребенок

На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП. Возле пгт Кривое Озеро водитель внедорожника столкнулся с грузовиком, в результате погибли 5 человек.

На трассе Киев-Одесса произошло ДТП/ Фото: коллаж: "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня

США отзовут всех дипломатов из Киева в кратчайшие сроки

В Белом доме планируют отозвать всех своих дипломатов, которые сейчас находятся в Киеве. Это связано с угрозой полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.

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