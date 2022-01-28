Розмова Байдена із Зеленським та звільнення командувача Нацгвардії — головні новини за ніч

Президенти США та України поговорили телефоном, а Зеленський підписав указ про звільнення командувача Нацгвардії

Глави США і України провели другу телефонну розмову за місяць, а президент України звільнив Миколу Балана з посади командувача Національної гвардії/Колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Зеленський поговорив із Байденом: деталі дзвінка

Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном із президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Це був другий дзвінок із Білого дому за поточний місяць.

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Джо Байден зателефонував Володимиру Зеленському/Колаж: "Сьогодні"

Майже 2 млн і поховання: чим "відплатить" Нацгвардія за загибель солдатів у Дніпрі

Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1 млн 800 тис. грн сім'ям убитих.

[IMAGE id=2530146; title=Нацгвардія повністю бере на себе поховання загиблих, а сім'ям буде виплачена компенсація/Колаж: "Сьогодні" ; blank]

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Зеленський звільнив командувача Нацгвардії після стрілянини у Дніпрі

Президент Володимир Зеленський підтримав відставку командувача Національної гвардії Миколи Балана після того, як солдат вартової служби у Дніпрі влаштував криваву стрілянину 27 січня. Глава держави видав указ про його звільнення з посади.

Наказ про звільнення Миколи Балана Володимир Зеленський підписав 27 січня/Колаж: "Сьогодні"

Британія та Євросоюз готують нові санкції проти Росії на випадок нападу на Україну

Великобританія та Євросоюз спільно розробляють великий блок санкцій щодо Росії, якщо РФ розпочне повномасштабне вторгнення на територію України. Цілями нових рестрикцій західних країн можуть стати майбутні проєкти у російській газовій галузі.

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