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Разговор Байдена с Зеленским и увольнение командующего Нацгвардии — главные новости за ночь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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28 января, 06:00
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Президенты США и Украины поговорили по телефону, а Зеленский подписал указ об увольнении командующего Нацгвардии
Главы США и Украины провели второй телефонны разговор за месяц, а президент Украины уволил Николая Балана с должности командующего Национальной гвардии/Коллаж: "Сегодня"
Главы США и Украины провели второй телефонны разговор за месяц, а президент Украины уволил Николая Балана с должности командующего Национальной гвардии/Коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Зеленский поговорил с Байденом: детали звонка

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Это был второй звонок из Белого дома за текущий месяц.

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[IMAGE id=2530147; title=Джо Байден созвонился с Владимиром Зеленскими/Коллаж: "Сегодня" ; blank]

Почти 2 млн и похороны: чем "отплатит" Нацгвардия за гибель солдат в Днепре

Национальная гвардия Украины возьмет на себя захоронение погибших в Днепре гвардейцев, а также выделит денежную помощь раненым и выплатит по 1 млн 800 тыс. грн семьям убитых.

Нацгвардия полностью берет на себя захоронение погибших, а семьям будет выплачена компенсация/Колаж: "Сегодня"
Нацгвардия полностью берет на себя захоронение погибших, а семьям будет выплачена компенсация/Колаж: "Сегодня"

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Зеленский уволил командующего Нацгвардии после стрельбы в Днепре

Президент Владимир Зеленский поддержал отставку командующего Национальной гвардии Николая Балана после того, как солдат караульной службы в Днепре устроил кровавую стрельбу 27 января. Глава государства издал указ о его освобождении от занимаемой должности.

[IMAGE id=2530161; title=Приказ об увольнении Николая Балана Владимир Зеленский подписал 27 января/Коллаж: "Сегодня" ; blank]

Британия и Евросоюз готовят новые санкции против России на случай нападения на Украину

Великобритания и Евросоюз совместно разрабатывают крупный блок санкций в отношении России, если РФ начнет полномасштабное вторжение на территорию Украины. Целями новых рестрикций западных стран могут стать будущие проекты в российской газовой отрасли.

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Новые ограничения ЕС и Великобритания обсуждают с участием США/Коллаж: "Сегодня"
Новые ограничения ЕС и Великобритания обсуждают с участием США/Коллаж: "Сегодня"

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