Реанімації переповнені в 113 містах – наскільки все погано з COVID-19

Місця для хворих на COVID-19 закінчуються. Вже у сотні лікарень забиті реанімації, а додавати ліжка більше не можна – Україна досягла межі

Місць у лікарнях не вистачає. Другий тиждень в українських лікарнях найвища заповненість за час пандемії. Зайнято 62% всіх місць, відведених для хворих на COVID-19.

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Однак, якщо подивитися на конкретні міста і лікарні, то вже десятки населених пунктів не можуть впоратися з хворими на COVID-19. Реанімації зайняті в сотнях лікарень. Де зараз небезпечно хворіти, тому що допомогу можуть не надати, розбирався сайт "Сьогодні".

Дійшли до межі

В Україні більше не можна збільшувати число ліжок в лікарнях. Країна дійшла до межі, заявляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми збільшили кількість ліжок і потужності нашої медичної системи просто до неймовірних цифр. У нас кількість ліжок з киснем становить 67 тисяч. Це ми вже дійшли до певної межі і збільшувати далі вже нікуди, тому що інші хвороби не йшли на канікули і їх теж треба лікувати", – заявив Степанов.

Це при тому, що в Україні триває зростання госпіталізацій. Останні тижні зайнятість ліжок для ковідних хворих зросла до 62%. Щодня в країні госпіталізують близько 4600 людей.

Скільки лікарні ще можуть витримати? Коли в Україні будуть госпіталізувати 8000 хворих на добу, тоді в лікарнях будуть зайняті всі місця.

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Однак якщо брати окремі міста, а не країну в середньому, то в деяких вже критична заповненість лікарень.

У Хмельницькому найскладніша ситуація

У місті всього чотири медустанови приймають хворих на ковід. Вони зайняті на 88%!



Заповненість медустанов у Хмельницькому. Дані: РНБО

Хмельницький до останнього намагався уникнути "червоної зони", додаючи більше місць в лікарнях.

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Зараз у Хмельницькому найбільша завантаженість лікарень серед обласних центрів, оскільки обмеження ввели занадто пізно.

Хмельницька інфекційна лікарня заповнена на 100%

Хмельницька міська лікарня – на 85%

Реанімації в місті повністю заповнені в трьох лікарнях. Шість реанімаційних ліжок на все місто залишилося в перинатальному центрі.

8 лікарень Києва більше не приймають пацієнтів з COVID

Зараз Київські лікарні заповнені на 75,5%. Хворих на COVID-19 в столиці беруть 40 медустанов, у тому числі пологові будинки і тубдиспансери.

Заповненість медустанов у Києві. Дані: РНБО

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У Києві щодня фіксують найбільше число нових інфікованих. Кожен шостий хворий в Україні виявлявся в Києві за показниками за останній тиждень. Це пов'язано з великою кількістю і щільністю населення, пояснює епідеміолог Наталя Виноград.

Уже вісім лікарень нікого не можуть приймати через 100% заповненості:

Київська міська лікарня №2

Київська міська лікарня №3

Київська міська лікарня №5

Київська міська лікарня №8

Київська міська лікарня №12

Київська обласна клінічна лікарня

Київський міський медцентр "Академія здоров'я людини"

Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського

Минулого тижня в Києві через брак місць в лікарнях для хворих на COVID-19 виділили місця в пологових будинках і протитуберкульозних диспансерах.

Харків

У Харкові вже зайнято більше половини місць в лікарнях – 53,7%.

Заповненість медустанов у Харкові. Дані: РНБО

У місті 14 медустанов приймають хворих на COVID-19, дві лікарні повністю заповнені:

Харківська багатопрофільна лікарня №17

Харківський диспансер радіаційного захисту населення

У дев'яти лікарнях Харкова немає місць в реанімаціях.

Одеса

У місті лікарні зайняті на 76%



Заповненість медустанов в Одесі. Дані: РНБО

В Одесі, як і в Харкові, хворих коронавірусом приймають 14 лікарень. Але повністю заповнені вже чотири:

Одеська обласна лікарня

Одеська лікарня №5

Одеський обласний очний шпиталь інвалідів війни

Одеська клінічна лікарня "Укрзалізниці"

Вільних місць в реанімаціях немає вже в половині лікарень міста.

Львів

Лікарні зайняті на 72%



Заповненість медустанов у Львові. Дані: РНБО

З десяти "ковідних" лікарень у Львові поки зайнята тільки одна:

Львівська перша міська лікарня

А ось реанімаційних місць вже немає у трьох медустановах.

У Львові теж задіяли пологовий будинок, лікарню "Укрзалізниці" і кардіологічний центр для прийому хворих на ковід.

Дніпро

У місті лікарні заповнені на 64,3%.



Заповненість медустанов у Дніпрі. Дані: РНБО

У Дніпрі з 14 медустанов для хворих на COVID-19 повністю зайняті дві:

Дніпровська міська лікарня № 9

Дніпровська лікарня швидкої медичної допомоги

У трьох лікарнях вже немає місць в реанімаціях.

Миколаїв

У місті зайнято 81,4% місць для ковідних хворих.



Заповненість медустанов у Миколаєві. Дані: РНБО

У Миколаєві три лікарні повністю зайняті хворими:

Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб

Миколаївська міська лікарня №1

Миколаївська міська лікарня №3

Всього в місті вісім лікарень приймають хворих на COVID-19. Реанімаційні відділення повністю заповнені у двох.

Що робити, щоб лікарні не переповнилися

В Україні можна створити національний склад критично важливого обладнання, яке не відноситься до конкретної лікарні чи області, а яке можна легко розгорнути в будь-якому регіоні, а потім зібрати. Так само потрібні бригади швидкого реагування – реаніматологи, з якими будуть підписуватися договори на підвищену мобільність, вважає Вадим Арістов.

"У нас постійно одна область виходить з "червоної зони", а інша входить. Це означає, що в одному регіоні звільняється обладнання і медики, а в іншій – навантаження підвищується. Тому такі бригади швидкого реагування можна відправляти туди, де вони потрібні, і там вони будуть надавати допомогу і координувати дії менш кваліфікованих лікарів", – говорить Вадим Арістов.

А щоб лікарні заповнювалися рівномірно, повинен бути електронний реєстр. Через слабку координацію в містах та між лікарнями хворих везуть в заповнені медустанови.

"Ковідні ліжка використовують неефективно. Десь пацієнтів виписують раніше, а десь пізніше. В одних лікарнях місця швидко заповнюються, в інших повільно. А зайнятість ліжок збільшує летальність. Немає гнучкості і координації на місцевих рівнях, щоб переводити пацієнтів між лікарнями. Це призводить до 100%-вої заповнюваності окремих лікарень, тоді як інші можуть бути вільними. А якщо повне заповнення реанімації, то ризик летальності зростає на 98%", – говорить Арістов.

Оскільки лікарняні ліжка постійно розширюють, в ковідние відділення беруть медиків без профільної спеціальності, то їм треба дати можливість пройти додаткові курси, переспеціалізацію.

Раніше ми повідомляли, що в Україні виявили понад 11 тисяч нових випадків COVID-19. Також нагадаємо, захворюваність на COVID-19 в Україні може сягнути 40 тисяч людей на добу.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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