Реанімації переповнені в 113 містах – наскільки все погано з COVID-19

Місць у лікарнях не вистачає. Другий тиждень в українських лікарнях найвища заповненість за час пандемії. Зайнято 62% всіх місць, відведених для хворих на COVID-19.
Однак, якщо подивитися на конкретні міста і лікарні, то вже десятки населених пунктів не можуть впоратися з хворими на COVID-19. Реанімації зайняті в сотнях лікарень. Де зараз небезпечно хворіти, тому що допомогу можуть не надати, розбирався сайт "Сьогодні".
Дійшли до межі
В Україні більше не можна збільшувати число ліжок в лікарнях. Країна дійшла до межі, заявляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Ми збільшили кількість ліжок і потужності нашої медичної системи просто до неймовірних цифр. У нас кількість ліжок з киснем становить 67 тисяч. Це ми вже дійшли до певної межі і збільшувати далі вже нікуди, тому що інші хвороби не йшли на канікули і їх теж треба лікувати", – заявив Степанов.
Це при тому, що в Україні триває зростання госпіталізацій. Останні тижні зайнятість ліжок для ковідних хворих зросла до 62%. Щодня в країні госпіталізують близько 4600 людей.
Скільки лікарні ще можуть витримати? Коли в Україні будуть госпіталізувати 8000 хворих на добу, тоді в лікарнях будуть зайняті всі місця.
Однак якщо брати окремі міста, а не країну в середньому, то в деяких вже критична заповненість лікарень.
У Хмельницькому найскладніша ситуація
У місті всього чотири медустанови приймають хворих на ковід. Вони зайняті на 88%!
Заповненість медустанов у Хмельницькому. Дані: РНБО
Хмельницький до останнього намагався уникнути "червоної зони", додаючи більше місць в лікарнях.
Зараз у Хмельницькому найбільша завантаженість лікарень серед обласних центрів, оскільки обмеження ввели занадто пізно.
- Хмельницька інфекційна лікарня заповнена на 100%
- Хмельницька міська лікарня – на 85%
Реанімації в місті повністю заповнені в трьох лікарнях. Шість реанімаційних ліжок на все місто залишилося в перинатальному центрі.
8 лікарень Києва більше не приймають пацієнтів з COVID
Зараз Київські лікарні заповнені на 75,5%. Хворих на COVID-19 в столиці беруть 40 медустанов, у тому числі пологові будинки і тубдиспансери.
Заповненість медустанов у Києві. Дані: РНБО
У Києві щодня фіксують найбільше число нових інфікованих. Кожен шостий хворий в Україні виявлявся в Києві за показниками за останній тиждень. Це пов'язано з великою кількістю і щільністю населення, пояснює епідеміолог Наталя Виноград.
Уже вісім лікарень нікого не можуть приймати через 100% заповненості:
- Київська міська лікарня №2
- Київська міська лікарня №3
- Київська міська лікарня №5
- Київська міська лікарня №8
- Київська міська лікарня №12
- Київська обласна клінічна лікарня
- Київський міський медцентр "Академія здоров'я людини"
- Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського
Минулого тижня в Києві через брак місць в лікарнях для хворих на COVID-19 виділили місця в пологових будинках і протитуберкульозних диспансерах.
Харків
У Харкові вже зайнято більше половини місць в лікарнях – 53,7%.
Заповненість медустанов у Харкові. Дані: РНБО
У місті 14 медустанов приймають хворих на COVID-19, дві лікарні повністю заповнені:
- Харківська багатопрофільна лікарня №17
- Харківський диспансер радіаційного захисту населення
У дев'яти лікарнях Харкова немає місць в реанімаціях.
Одеса
У місті лікарні зайняті на 76%
Заповненість медустанов в Одесі. Дані: РНБО
В Одесі, як і в Харкові, хворих коронавірусом приймають 14 лікарень. Але повністю заповнені вже чотири:
- Одеська обласна лікарня
- Одеська лікарня №5
- Одеський обласний очний шпиталь інвалідів війни
- Одеська клінічна лікарня "Укрзалізниці"
Вільних місць в реанімаціях немає вже в половині лікарень міста.
Львів
Лікарні зайняті на 72%
Заповненість медустанов у Львові. Дані: РНБО
З десяти "ковідних" лікарень у Львові поки зайнята тільки одна:
- Львівська перша міська лікарня
А ось реанімаційних місць вже немає у трьох медустановах.
У Львові теж задіяли пологовий будинок, лікарню "Укрзалізниці" і кардіологічний центр для прийому хворих на ковід.
Дніпро
У місті лікарні заповнені на 64,3%.
Заповненість медустанов у Дніпрі. Дані: РНБО
У Дніпрі з 14 медустанов для хворих на COVID-19 повністю зайняті дві:
- Дніпровська міська лікарня № 9
- Дніпровська лікарня швидкої медичної допомоги
У трьох лікарнях вже немає місць в реанімаціях.
Миколаїв
У місті зайнято 81,4% місць для ковідних хворих.
Заповненість медустанов у Миколаєві. Дані: РНБО
У Миколаєві три лікарні повністю зайняті хворими:
- Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб
- Миколаївська міська лікарня №1
- Миколаївська міська лікарня №3
Всього в місті вісім лікарень приймають хворих на COVID-19. Реанімаційні відділення повністю заповнені у двох.
Що робити, щоб лікарні не переповнилися
В Україні можна створити національний склад критично важливого обладнання, яке не відноситься до конкретної лікарні чи області, а яке можна легко розгорнути в будь-якому регіоні, а потім зібрати. Так само потрібні бригади швидкого реагування – реаніматологи, з якими будуть підписуватися договори на підвищену мобільність, вважає Вадим Арістов.
"У нас постійно одна область виходить з "червоної зони", а інша входить. Це означає, що в одному регіоні звільняється обладнання і медики, а в іншій – навантаження підвищується. Тому такі бригади швидкого реагування можна відправляти туди, де вони потрібні, і там вони будуть надавати допомогу і координувати дії менш кваліфікованих лікарів", – говорить Вадим Арістов.
А щоб лікарні заповнювалися рівномірно, повинен бути електронний реєстр. Через слабку координацію в містах та між лікарнями хворих везуть в заповнені медустанови.
"Ковідні ліжка використовують неефективно. Десь пацієнтів виписують раніше, а десь пізніше. В одних лікарнях місця швидко заповнюються, в інших повільно. А зайнятість ліжок збільшує летальність. Немає гнучкості і координації на місцевих рівнях, щоб переводити пацієнтів між лікарнями. Це призводить до 100%-вої заповнюваності окремих лікарень, тоді як інші можуть бути вільними. А якщо повне заповнення реанімації, то ризик летальності зростає на 98%", – говорить Арістов.
Оскільки лікарняні ліжка постійно розширюють, в ковідние відділення беруть медиків без профільної спеціальності, то їм треба дати можливість пройти додаткові курси, переспеціалізацію.
Раніше ми повідомляли, що в Україні виявили понад 11 тисяч нових випадків COVID-19. Також нагадаємо, захворюваність на COVID-19 в Україні може сягнути 40 тисяч людей на добу.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк
Юрій Ганиченко
керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки
"8000 – це абсолютний максимум, який може витримувати медична система. Це теоретичне число, яке говорить про зайнятість усіх ліжок на 100%. Якщо говорити про більш реальну картину, то треба брати зайнятість 80%. Це те, що ми бачимо зараз у Києві. Така зайнятість по країні буде за госпіталізації 6500 людей на добу. Тобто медична система може приймати на 40% більше, ніж зараз"