Рінат Ахметов оголосив про мільярдні інвестиції в Україну

Бізнесмен готовий допомагати уряду забезпечувати економічне зростання України

/ Фото: scm.com.ua

Бізнесмен, президент ФК "Шахтар" Рінат Ахметов заявив про наміри інвестувати в Україну мільярди доларів уже цього року.

Своїми планами Ахметов поділився в ефірі телеканалу "Україна 24".

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– Ви заявили, що компанія СКМ виплатить авансом мільярд гривень податків. Із чим пов'язане це рішення? Це безпрецедентне за розміром рішення для України та українського бізнесу.

Тому що Україна у небезпеці та в цій ситуації наше головне завдання – об'єднати зусилля всіх. Наша головна мета – таки захистити наш суверенітет, захистити нашу цілісність, захистити нашу незалежність, а головне – захистити наших людей. Щоб у жодному разі не залишити у такій складній ситуації людей із бідою. Я вже сказав, що СКМ продовжує інвестувати в Україну. А це означає, що вірить в Україну, любить Україну і йдеться про мільярди доларів. Це мільярди доларів цього року. Ці інвестиції будуть спрямовані на наше економічне зростання, наші робочі місця. І від цього виграють усі, насамперед Україна та кожен українець. І коли ви кажете, чому ми допомагаємо уряду, ну мені здається, кожен з нас повинен зробити все, що в його силах. І кожен із нас має займатися своєю справою. І в цій ситуації я вже сказав, що ми допомагатимемо уряду, у цій ситуації ми заплатили мільярд гривень податків наперед. Тобто ми готові допомагати уряду, ми готові допомагати містам нашої присутності. Тобто там, де розташовані наші підприємства. А найголовніше – людей ми у біді не залишимо. Ми допомагали, допомагаємо і завжди допомагатимемо людям.

– Безперечно, це позиція відповідального бізнесу. Чи готові долучитися до цієї ініціативи представники іншого бізнесу?

Я переконаний, бо ми всі любимо Україну. Ми всі віримо в Україну і кожен із нас має сьогодні зробити все, що від нього залежить. Я переконаний, що з цієї ситуації Україна та українці вийдуть сильнішими.

– У зв'язку з цією ситуацією, з панічними настроями у суспільстві, з тим, що розганяють західні ЗМІ про можливе вторгнення Росії, ми ще відчуємо удар по економіці України. Чи готові ваші підприємства вистояти та витримати цей удар?

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Я говорив, що складнощі – це можливості… Я хочу сказати, що із цієї ситуації наші підприємства вийдуть сильнішими. Руки ми не опустимо, підприємства працюватимуть, ми інвестуватимемо в українські підприємства, в українську економіку. А значить, буде у людей гідна робота, у людей буде гідна зарплата і гідне життя. Я переконаний, що ці виклики ми гідно маємо зустріти, подолати всі складнощі та перешкоди та вийти сильніше.

- 8 років ви не були у рідному Донецьку, як я, як десятки тисяч людей. Ваша мрія повернутись і побачити "Донбас Арену". Що дає вам сили вірити, що це здійсниться?

Я вже сказав, що це мрія. Але я сказав 2014 року, і зараз скажу – щасливий Донецьк, щасливий Донбас може бути лише в єдиній Україні. Якщо він не буде в єдиній Україні, я, на жаль, хочу сказати – це буде нещасний Донбас. Якщо ви подивитесь рівень життя на сьогодні у Донецьку та Маріуполі, він відрізняється. Раніше люди із Донецька не хотіли переїжджати до Києва. Більше того, люди, які виїхали з Донецька до Києва, вважали, що Донецьк є красивішим, Донецьк є кращим, він їм більше подобався. І я переконаний, що якщо сьогодні провести таку соціологію, запитати людей, а чи готові ви повернутися до Донецька, вони скажуть: у той Донецьк до 2014 року готові. А в цей Донецьк – навряд чи. Тому я переконаний, що щасливий Донецьк, щасливий Донбас може бути лише у щасливій Україні.

- Градус напруги у суспільстві не спадає, тільки підвищується. Ваш рецепт, як зберігати спокій сьогодні?

Нам допомагає увесь світ. Україна не одна. Ми повинні подякувати всім міжнародним партнерам і сказати величезне-величезне спасибі за те, що вони переживають за Україну, все роблять для того, щоб лиха у нас не було, щоб складнощі опинилися позаду. З цієї ситуації ми маємо вийти сильніше. Ми маємо вірити в Україну, любити Україну та сподіватися на те, що все буде добре, і кожен з нас має робити свою роботу якісно.

Ахметов обговорив ситуацію в Україні із Зеленським

Засновник та акціонер компанії СКМ Рінат Ахметов 23 лютого прилетів до Києва, де на 18:00 в нього була намічена зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

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"Україна в небезпеці, і ми робитимемо все для того, щоб її захистити, наш суверенітет, нашу незалежність і найголовніше – захистити людей. Тому я не зупиняю інвестування, а продовжую інвестувати і це мільярди доларів в українську економіку, нові робочі місця . Від цього виграє Україна та кожен українець", – сказав Рінат Ахметов.

Він заявив, що готовий допомагати у такій складній для України ситуації.

Ахметов хоче бачити Донбас у складі єдиної України

Бізнесмен, засновник компанії СКМ Рінат Ахметов нещодавно відвідав Маріуполь і заявив, що "щасливий Донбас може бути лише в єдиній Україні".