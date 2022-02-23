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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Ринат Ахметов объявил о миллиардных инвестициях в Украину

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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23 февраля, 19:30
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Бизнесмен готов помогать правительству обеспечивать экономический рост Украины
/ Фото: scm.com.ua

Бизнесмен, президент ФК "Шахтер" Ринат Ахметов заявил о намерениях инвестировать в Украину миллиарды долларов уже в этом году.

Своими планами Ахметов поделился в эфире телеканала "Украина 24".

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- Вы заявили, что компания СКМ выплатит авансом миллиард гривен налогов. С чем связано это решение? Это беспрецедентное по размеру решение для Украины и для украинского бизнеса.

Потому что Украина в опасности и в этой ситуации наша главная задача – объединить усилия всех. Наша главная цель все-таки защитить наш суверенитет, защитить нашу целостность, защитить нашу независимость, а главное – защитить наших людей. Чтобы ни в коем случае не оставить в такой сложной ситуации людей с бедой.

Я уже сказал, что компания СКМ продолжает инвестировать в Украину. А это значит, что верит в Украину, любит Украину и речь идет о миллиардах долларов. Это миллиарды долларов в этом году. Это инвестиции будут направлены на наш экономический рост, на наши рабочие места. И от этого выиграют все, прежде всего Украина и каждый украинец. И когда вы говорите почему мы помогаем правительству, ну мне кажется каждый из нас, каждый из нас должен сделать все, что в его силах. И каждый из нас должен заниматься своим делом.

И в этой ситуации я уже сказал, что мы будем помогать правительству, в данной ситуации мы заплатили миллиард гривен налогов наперед. То есть мы готовы помогать правительству, мы готовы помогать городам нашего присутствия. То есть там, где расположены наши предприятия. А самое главное – людей мы в беде не оставим. Мы помогали, помогаем и всегда будем помогать людям.

– Безусловно, это позиция ответственного бизнеса. Готовы ли приобщиться к этой инициативе представители другого бизнеса?

Я убежден, потому что мы все любим Украину. Мы все верим в Украину и каждый из нас должен сегодня сделать всё, что от него зависит. Я убеждён, что из этой ситуации Украина и украинцы выйдут сильнее.

– В связи с этой ситуацией, с паническими настроениями в обществе, с тем, что разгоняют западные СМИ о возможном вторжении России, мы еще ощутим удар по экономике Украины. Готовы ли ваши предприятия выстоять и выдержать этот удар?

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Я говорил, что сложности – это возможности… Я хочу сказать, что из этой ситуации наши предприятия выйдут сильнее. Руки мы не опустим, предприятия будут работать, мы будем инвестировать в украинские предприятия, в украинскую экономику. А значит будет у людей достойная работа, у людей будет достойная зарплата и достойная жизнь. Я убеждён, что эти вызовы мы достойно должны встретить, преодолеть все сложности и препятствия и выйти сильнее.

- 8 лет вы не были в родном в Донецке, как я, как десятки тысяч людей. Ваша мечта вернуться и увидеть "Донбасс Арену". Что дает вам силы верить, что это сбудется?

Я уже сказал, что это мечта. Но я сказал в 2014 году, и сейчас скажу – счастливый Донецк, счастливый Донбасс может быть только в единой Украине. Если он не будет в единой Украине, я к сожалению хочу скзать – это будет несчастный Донбасс. Если вы посмотрите уровень жизни на сегодняшний день в Донецке и Мариуполе, он отличается. Раньше люди из Донецка не хотели переезжать в Киев. Более того, люди, которые выехали из Донецка в Киев, считали, что Донецк красивее, Донецк лучше, он им больше нравился.

И я убежден, что если сегодня провести такую социологию, спросить у людей, а готовы ли вы вернуться в Донецк, они скажут: в тот Донецк до 2014 года – готовы. А в этот Донецк – вряд ли. Поэтому я убежден, что счастливый Донецк, счастливый Донбасс может быть только в счастливой Украине.

- Градус напряжения в обществе не спадает, только повышается. Ваш рецепт, как сохранять спокойствие сегодня?

Нам помогает весь мир. Украина не одна. Мы должны поблагодарить всех международных партнеров и сказать огромное-огромное спасибо за то, что они переживают за Украину, все делают для того, чтобы беды у нас не было, чтобы сложности оказались позади. Из этой ситуации мы должны выйти сильнее. Мы должны верить в Украину, любить Украину и надеяться на то, что все будет будет хорошо, и каждый из нас должен делать свою работу качественно.

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