Росія програє війну з Україною: у Держдепі США розповіли чому

Представник Держдепартаменту розповів про військову допомогу США Україні

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Україна здобуде перемогу на полі бою війні з Росією — про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс, пише The Guardian.

"Те, що ми бачили від наших українських партнерів, — це не що інше як перемога на полі бою. Зараз вони виграють битву за Україну. І це не дивно, тому що вони борються завзято, рішуче, при цьому з величезним обсягом допомоги в галузі безпеки, яку також надають Сполучені Штати та близько 30 з лишком країн з усього світу", — сказав він.

Прайс додав, що це буде перемога для України та стратегічна поразка Росії. На питання про те, чи мають намір США направити важке наступальне озброєння, щоб витіснити російських солдатів з території України, чиновник відповів:

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"Вчора ми оголосили про ще один транш допомоги у сфері безпеки у вигляді допомоги у сфері безпеки на суму 800 мільйонів доларів. Ми забезпечуємо їх саме тим, що їм потрібно для цього нового типу бою, який розгорнеться на Донбасі та на півдні".

Прайс висловив упевненість, що за постійної підтримки США та завзятості, яку виявляє Україна, вона обов'язково переможе.

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