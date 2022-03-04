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Росіяни поступово знижують свої вимоги – Арестович

Світлана Москаленко Світлана Москаленко Заступник Подієвого лідера Сьогодні
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4 березня, 10:25
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Агресор не зміг досягти тих цілей, на які розраховував
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російська влада починає давати задню у своїх вимогах, які висувала Україні на початку бойових дій і на першій зустрічі української та російської делегації. Про це в ефірі єдиного марафону новин повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Росіяни поступово знижують свої вимоги. Учора було включення голови МЗС РФ Сергія Лаврова, і якщо ми його уважно подивимося, вони припинили говорити про "денацифікацію" і навіть про позаблоковий статус не дуже тема педалювалася. Йшлося лише про розміщення в Україні окремих видів наступальної зброї. Ця зміна свідчить про те, що деякі цілі, які вони поставили перед собою, їм військовим шляхом не вдаються", – прокоментував Арестович зустріч української та російської сторін напередодні.

Другий раунд переговорів із РФ

Росія та Україна домовилися щодо низки гуманітарних питань, у тому числі про можливість тимчасового припинення вогню для організації гуманітарних коридорів

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Сторони продовжать переговори у третьому раунді у найближчі терміни.

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