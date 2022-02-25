Російські танки розпочали наступ на Маріуполь

Російські танки рухаються у бік Маріуполя. За 15 км від міста йде бій. Про це на екстреному брифінгу заявив міський голова Вадим Бойченко.
За словами Бойченка, бій українських військових та окупантів ведеться за 15 кілометрів від міста.
"Російські танки рухаються у бік Маріуполя. Триває бій за 15 кілометрів від міста. Якщо військові дадуть знак про небезпеку, у місті прозвучать сирени, які свідчать про необхідність перейти до сховищ", – сказав мер.
Також, за його словами, у Маріуполі зафіксували досить серйозні руйнування житлового фонду внаслідок обстрілів.
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"Житловий фонд також постраждав після вчорашніх обстрілів. Ми вже розуміємо чітко, скільки було обстрілів і скільки житлового фонду постраждало різними вулицями. На жаль, ми маємо досить серйозні руйнування житлового фонду", – зазначив він.
Нагадаємо, що 24 лютого в Маріуполі ввели комендантську годину 22:00 до 6:00.
Крім того, повідомляється, що йде бої в районі Павлополя (20 км від міста). На даний момент транспорт працює у штатному режимі, безкоштовно.
Крім того, 35 людей поранено в результаті обстрілів, дев'ять у тяжкому в лікарні.
Ситуація в Україні 25 лютого
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