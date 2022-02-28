Російські військові нещадно обстрілюють Чернігів, горить "Епіцентр" (фото, відео)

Окупанти також вдарили по житлових будинках мирних громадян

Окупанти обстрілюють Чернігів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові нещадно обстрілюють Чернігів. Вони вдарили щонайменше по чотирьох вулицях, гатять по будинках цивільних. Горить "Епіцентр".

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

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Станом на 12:20 28 лютого протягом 20 хвилин продовжується інтенсивний обстріл м. Чернігова, вул. Бєлова, Рокосовського, Доценка, Пухова.

В зоні ураження приватні та багатоповерхові житлові будинки. Виникла пожежа в районі "Епіцентру".

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Пожежі в Чернігові. Фото: ДСНС

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