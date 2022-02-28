Російські військові нещадно обстрілюють Чернігів, горить "Епіцентр" (фото, відео)

Російські військові нещадно обстрілюють Чернігів. Вони вдарили щонайменше по чотирьох вулицях, гатять по будинках цивільних. Горить "Епіцентр".
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.
Станом на 12:20 28 лютого протягом 20 хвилин продовжується інтенсивний обстріл м. Чернігова, вул. Бєлова, Рокосовського, Доценка, Пухова.
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В зоні ураження приватні та багатоповерхові житлові будинки. Виникла пожежа в районі "Епіцентру".
Пожежі в Чернігові. Фото: ДСНС
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