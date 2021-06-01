Керівнику Сєверодонецького АЗОТу оголосили підозру в несплаті 20 млн податків

Офіс генпрокурора не називає ім'я фігуранта, однак, за даними сайту компанії, головою правління є Леонід Бугаєв

Главу правління «Сєверодонецького об'єднання «Азот»підозрюють в несплаті податків. Фото: колаж "Сьогодні"

Прокуратура оголосила підозру голові правління компанії "Сєверодонецького об'єднання "Азот". Його підозрюють в ухиленні від сплати податків.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, чиновник організував протиправну схему ухилення від сплати податків. За його вказівкою в 2017 році з розрахункових рахунків "Азоту" незаконно виводилися кошти на інші підприємства холдингу під виглядом безпроцентної позики та фінансової допомоги.

Зазначається, що через шахрайську схему в державний бюджет не надійшло понад 20 млн грн податку. В даний час вирішується питання про оголошення підозрюваного в розшук.

Офіс генпрокурора не називає ім'я фігуранта, однак, за даними сайту компанії, головою правління є Леонід Бугаєв.

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Сєверодонецький "Азот" – одне з підприємств холдингу Ostchem, який об'єднує активи Group DF Дмитра Фірташа.

Як повідомлялося раніше, Офіс генпрокурора направив до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України IХ скликання за фактом умисного голосування замість іншого нардепа.