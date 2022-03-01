З початку вторгнення РФ випустила по Україні 113 ракет типу "Іскандер" та "Калібр" – Залужний

Злочини окупантів потребують розслідування Гаазького трибуналу

28 февраля, враг нанес 2 ракетных удара по территории Украины. Коллаж "Сегодня"

З початку відкритого вторгнення Росія випустила 113 оперативно-тактичних ракет наземного та морського базування типу "Іскандер" та "Калібр" у мирних містах та селах України.

Про це повідомив головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний,

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"Цей кривавий злочин путінського режиму є кричущим порушенням норм Міжнародного гуманітарного права і потребує розслідування Гаазького трибуналу", – йдеться у повідомленні.

Ситуація в Україні 28 лютого