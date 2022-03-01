З початку вторгнення РФ випустила по Україні 113 ракет типу "Іскандер" та "Калібр" – Залужний

З початку відкритого вторгнення Росія випустила 113 оперативно-тактичних ракет наземного та морського базування типу "Іскандер" та "Калібр" у мирних містах та селах України.
Про це повідомив головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний,
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"Цей кривавий злочин путінського режиму є кричущим порушенням норм Міжнародного гуманітарного права і потребує розслідування Гаазького трибуналу", – йдеться у повідомленні.
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Ситуація в Україні 28 лютого
- П'ятий день вторгнення Росії в Україну почався трохи спокійнішим, ніж у попередні ночі. У Харкові та Києві чули звуки вибухів, у низці міст звучали сирени, але інформації про обстріл не було. Близько 5-ї ранку ситуація змінилася – стало відомо, що ракета РФ потрапила до житлового будинку в Чернігові. Тим часом, президент України продовжує спілкуватися зі світовими лідерами про напад РФ.
- Цієї ночі окупанти намагалися прорвати оборону Києва , Але їхні спроби були марними. Українські військові знищили колони техніки окупанта, ворог зазнав великих втрат особового складу. Російські війська деморалізовані та виснажені.
- У Пентагоні відповіли на погрози президента РФ щодо ядерної зброї. На сайті Міноборони США написали, що це був непотрібний крок з боку Путіна, тому що Росія ніколи не наражалася на загрозу з боку НАТО і точно не з боку України.
- Президент США Джо Байден проведе телефонну розмову із союзниками США , щоб обговорити ситуацію в Україні та їхню скоординовану відповідь. Це будуть треті переговори, які ініціював Байден.