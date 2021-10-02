Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 🤘 Слуги в Трускавці ⚡ Газовий скандал з Угорщиною 🚨 Затримання Саакашвілі
СЬОГОДНІ Новини України

Саакашвілі затримали в Грузії, а в Києві вдвічі підвищать тарифи на опалення – головні новини за ніч

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
2 жовтня, 07:55
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Міхеїла Саакашвілі, який прилетів до Грузії, затримали на території країни, а ціни на опалення і гарячу воду в Києві можуть подорожчати майже на 50%.
Про затримання заявив прем'єр-міністр Грузії, а киянам пропонують газ більше ніж по 30 гривень. Колаж "Сегодня"
Про затримання заявив прем'єр-міністр Грузії, а киянам пропонують газ більше ніж по 30 гривень. Колаж "Сегодня"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Саакашвілі затримали в Грузії

Голову Виконавчого комітету реформ при президенті України, президента Грузії (2004-2013) Міхеїла Саакашвілі, який прилетів до Грузії через вісім років, затримали на території країни.

Реклама

Адвокат Саакашвілі назвав його арешт політичним рішенням
Адвокат Саакашвілі назвав його арешт політичним рішенням / Фото: Колаж: Сьогодні

Найсильніша людина Росії померла від коронавірусу

Декілька днів знаменитий спортсмен провів у реанімації, але так і не прийшов до тями. Йому був 61 рік. За день до цього від коронавірусу померла його сестра. Синєглазов спеціалізувався на гирьовому спорті та виконанні трюків зі снарядами. За свою кар'єру він встановив 26 світових рекордів, а 2009 року був визнаний найсильнішою людиною Росії.

Володимир Синеглазов помер від коронавірусу
Володимир Синеглазов помер від коронавірусу / Фото: РІА Новини

У Києві вдвічі підвищать тарифи на опалення

Реклама

Ціни на опалення і гарячу воду в Києві можуть подорожчати майже на 50%. Отже, до торішньої платіжки за тепло доведеться додати приблизно 1-1,3 тисячі гривень.

Відповідний проєкт рішення вже опублікований на сайті КМДА.

Світлана Гук розповіла, як лікувати коронавірус вдома. Колаж: "Сьогодні"
Світлана Гук розповіла, як лікувати коронавірус вдома. Колаж: "Сьогодні"

В Україні хочуть знизити відсоток на іпотеку

Реклама

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на виїзному засіданні фракції "Слуги народу" в Трускавці розповів про подальші плани щодо доступної іпотеки. Зокрема, в уряді розглядають можливість запуску іпотеки під 5%.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Короновірус за тиждень

47 663

захворіло за тиждень в Україні

+10%

Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.62

Російський рубль (₽)

0.37

Євро (€)

30.82

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти