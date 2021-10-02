Саакашвілі затримали в Грузії, а в Києві вдвічі підвищать тарифи на опалення – головні новини за ніч

Міхеїла Саакашвілі, який прилетів до Грузії, затримали на території країни, а ціни на опалення і гарячу воду в Києві можуть подорожчати майже на 50%.

Про затримання заявив прем'єр-міністр Грузії, а киянам пропонують газ більше ніж по 30 гривень. Колаж "Сегодня"

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Саакашвілі затримали в Грузії

Голову Виконавчого комітету реформ при президенті України, президента Грузії (2004-2013) Міхеїла Саакашвілі, який прилетів до Грузії через вісім років, затримали на території країни.

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Адвокат Саакашвілі назвав його арешт політичним рішенням / Фото: Колаж: Сьогодні

Найсильніша людина Росії померла від коронавірусу

Декілька днів знаменитий спортсмен провів у реанімації, але так і не прийшов до тями. Йому був 61 рік. За день до цього від коронавірусу померла його сестра. Синєглазов спеціалізувався на гирьовому спорті та виконанні трюків зі снарядами. За свою кар'єру він встановив 26 світових рекордів, а 2009 року був визнаний найсильнішою людиною Росії.

Володимир Синеглазов помер від коронавірусу / Фото: РІА Новини

У Києві вдвічі підвищать тарифи на опалення

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Ціни на опалення і гарячу воду в Києві можуть подорожчати майже на 50%. Отже, до торішньої платіжки за тепло доведеться додати приблизно 1-1,3 тисячі гривень.

Відповідний проєкт рішення вже опублікований на сайті КМДА.

Світлана Гук розповіла, як лікувати коронавірус вдома. Колаж: "Сьогодні"

В Україні хочуть знизити відсоток на іпотеку

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на виїзному засіданні фракції "Слуги народу" в Трускавці розповів про подальші плани щодо доступної іпотеки. Зокрема, в уряді розглядають можливість запуску іпотеки під 5%.