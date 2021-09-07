Саботаж Росії, інфляція і свята дезінфекція – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

Користувачів соцмереж не залишила байдужою ідея зони вільної торгівлі з США і коментарі про ДТП нардепа Трухина

Храм Христа Спасителя в Москві "охороняє" дезінфектор, а нардепу Трухін довелося самостійно відбиватися від журналістів / Колаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" зібрав найбільш обговорювані новини вівторка, 7 вересня.

Зона вільної торгівлі з США

Українці жваво поставилися до заяви глави МЗС України Дмитра Кулеби про пропозицію нашої країни створити зону вільної торгівлі з США. Виявляється, це запропонував американцям під час свого візиту до Вашингтону президент Володимир Зеленський.

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Наприклад, користувач Сергій Балабай поцікавився, чим ми збираємося торгувати з Америкою.

Саботаж Росії

Стежать користувачі соцмереж і за відмовою Росії продовжувати мандат ОБСЄ на моніторинг російських прикордонних пунктів з Донецькою областю України. Сьогодні міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що Москва своєю відмовою продовжити мандат прикордонної місії ОБСЄ в пунктах пропуску на кордоні України і Росії на Донбасі "Гуково" і "Донецьк" саботує Мінські угоди.

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"Від ОБСЄ толку ніякого, вони ніфіга не фіксують, або просто не хотять цього робити. Сидять на пункті пропуску, а чому не моніторять увесь кордон по лісах, наглядають в зоні бойових дій вдень, а уночі серуть у штони, шоб понаблюдати", – дав свою оцінку роботі міжнародних спостерігачів користувач Анатолій Зачинський.

Інфляція не відступає

Мало кого залишає байдужою тема цін і інфляції. Сьогодні українці обурювалися стосовно нових даних Мінагрополітики, що, наприклад, вартість цукру зросла на 75%, а соняшникової олії – на 70%.

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"А цікаво було б почути, чи змінилася ціна на поввареніка?", – резюмував користувач Павло Павлов.

"А що подешевшало? Чому вічно сумні статті "що подорожчало"?", – так прокоментував нову статистику Вадим Іллєнко.

Свята дезінфекція

Обговорили користувачі соцмереж спостереження журналіста, що біля вівтаря Храму Христа Спасителя в Москві (Росія), де свого часу боролися з коронавірусом за допомогою хресних ходів, встановлений спеціальний прилад, який дезінфікує повітря.

Прилад "Дезар" виявили у вівтарі. Фото: facebook.com/saken.aymurzaev

"На бога сподівайся, а ультрафіолетовий бактерицидний опромінювач-рециркулятор дезінфектор системи Дезар – не плошай..!) ", – написав під постом автора Владислав Ларіонов.

ДТП нардепа

Жвавий інтерес у журналістів у Верховній Раді, а у користувачів у соцмережах викликала поява і заява учасника резонансного ДПТ на Броварському шосе народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна. На камери нардепу довелося відповідати, чи був він за кермом машини, яка врізалася в авто з суддями Української асоціації футболу.

"Так що, він подав заяву на зняття з себе депутатських повноважень? ", – запитав Олег Гапоненко.